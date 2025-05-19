А на кону 53 млн. евро: кто будет кормить рижских школьников определит… лотерея

- В закупке, конечно, участвовали пищевики – то есть специалисты по питанию, а не все желающие. Что радует. Здесь никаких претензий нет. Но все же, я обратил внимание, что опыт у предприятий совершенно разный, - какие-то, более опытные пищевики ранее уже обеспечивали питание шесть-семь школ, другие предприятия – поменьше, работали с меньшими оборотами-обеспечивали питанием, например, только две школы. Но условия конкурса таковы, что теперь всем этим пищевикам, с разным оборотами и объемом работы, придется на равных бросать жребий, чтобы определить победителя.

Все-таки речь идет о питании школьников. Как-то все это несерьезно.

- Какие риски вы в этом видите?

- Если на каком-то этапе конкурса все решает лотерея, а не профессионализм и опыт претендентов, то возникает резонный вопрос, а справятся ли предприятия, которые до этого работали в меньших объемах – готовили на одну-две школы – с гораздо большей нагрузкой? Не пострадают ли дети?

Кроме того, не все участники конкурса осознают ответственность и объем вложений, с которым им придется столкнуться. Так, к примеру наша компания, победив в прошлой закупке, установила в школах свое оборудование и на нем работала – это было условием организаторов конкурса. Сейчас же, если мы вдруг не победим, мы заберем свое оборудование. Вопрос, готовы ли небольшие компании со сравнительно маленьким оборотом, к тому, что им придется вложиться в дорогостоящее оборудование, если вдруг они победят в лотерее? Вместо двух-трех школ этим коммерсантам придется кормить 20 школ. Это серьезный вызов! Мы сами кормили 23 детских сада. И признаюсь, что это не было просто. Это может стать для них неприятным сюрпризом.

Кроме того, смущает, что допускается участие в закупке не только самих предприятий по организации питания, но и других фирм, которые не имеют никакого отношения к питанию: пищевикам разрешено объединяться с другими коммерсантами. Например, маленькое пищевое предприятие объединится с каким-то заводом ради того, чтоыб показать большой оборот. Но какая связь у этого завода с организацией питания школьников? Я видел, что некоторые предприятия накупили побольше лотерейных билетов и принимали участие в розыгрышах практически везде. Словом, дождемся результатов конкурса и тогда решим, что делать дальше, возможно, придется оспорить итоги в суде.

- Если вас не устроили условия конкурса, почему вы все -таки решили принять участие в закупке?

- Поначалу хотели оспорить ее условия в суде. Но это процесс не быстрый – пока бы мы оспаривали, было бы упущено время. И мы бы сами, скорее всего, уже не смогли бы принять участие в конкурсе. А на кону 53 миллиона евро. А потому мы решили стартовать в качестве участников, а по результатам уже посмотреть – оспаривать или нет. На организацию питания в некоторых школах два претендента, в некоторых четыре или даже шесть. Поэтому и организовали эту лотерею, чтобы участники с примерно равными стартовыми условиями могли выбрать победителя путем жребия.

А что говорят в Рижской думе?

Представитель пресс-центра Рижского самоуправления Ивета Булане подготовила комментарий чиновников Департамента образования, которые организовали закупку и проводили конкурс на организацию питания в рижских школах среди предпринимателей.

В соответствии с методическими указаниями Бюро по надзору за закупками и мнением Сената Верховного суда Латвийской Республики, лотерея в публичной закупке является допустимым инструментом для определения того, с каким претендентом заключается договор о закупке, если подано более одного одинаково оцененного соответствующего предложения. Лотерея является традиционным, честным способом выбора, который позволяет решить при помощи жребия, например, какому из двух или нескольких одинаковых предложений отдать предпочтение.

Все претенденты во время лотереи убедились в ее честности, подтвердив это подписью до и после лотереи. Закупочная комиссия во время лотереи не получила ни одной претензии от ее участников по организации и ее проведению.

Лотерея проводится только между теми претендентами, чья квалификация и предложение соответствуют требованиям Положения о закупке и по результатам оценки набрали наибольшее количество баллов. Если по результатам оценки наиболее экономически выгодного предложения оценка как минимум двух предложений одинакова, то право на заключение договора присуждается в порядке публичной лотереи. Если бы по результатам оценки наиболее экономически выгодного предложения один претендент получил наибольшее количество баллов, то лотерею проводить не пришлось бы. Все претенденты, которым присуждено право на заключение договора, в предыдущий период и в настоящее время оказывают услуги питания в учебных заведениях, обеспечивая выполнение специальных требований нормативных актов в сфере питания и организацию работы.