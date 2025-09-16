А можно было? В Эстонии могут запретить зоофилию

Проектом закона к числу недопустимых действий в отношении животных добавляются фотографирование или видеозапись полового акта с животным или иного действия полового характера, а также приобретение или хранение таких фотографий или видеозаписей, передача их другому лицу, демонстрация или иное предоставление их в доступ.

Действующий закон также запрещает недопустимые действия в отношении животных, но не содержит прямого запрета на зоофилию. 1 июня 2023 года в Рийгикогу поступило народное предложение о запрете зоофилии. Предложение было принято к рассмотрению 6 июня того же года. В обращении содержалась просьба запретить сексуальное насилие над животными, а также хранение и распространение материалов, содержащих такие сцены.

Хотя в настоящее время в соответствии с законом о защите животных можно наказать человека за такие действия, поскольку речь идет о недопустимом по отношению к животному деянии, было установлено, что это положение не является достаточно точным и может остаться неясным, подпадает ли зоофилия под данное определение.

Полиция и пограничная служба, а также Сельскохозяйственный и продовольственный департамент также сталкивались с проблемами при проведении административных разбирательств, поскольку зоофилия не классифицируется однозначно как жестокое или недопустимое деяние, за которое предусмотрены разные меры наказания.