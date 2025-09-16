Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А можно было? В Эстонии могут запретить зоофилию

© LETA 16 сентября, 2025 16:14

Мир 0 комментариев

Министерство регионального развития и сельского хозяйства направило на согласование проект закона об изменении Закона о защите животных и Закона о ветеринарии, который, среди прочего, запрещает зоофилию.

Проектом закона к числу недопустимых действий в отношении животных добавляются фотографирование или видеозапись полового акта с животным или иного действия полового характера, а также приобретение или хранение таких фотографий или видеозаписей, передача их другому лицу, демонстрация или иное предоставление их в доступ.

Действующий закон также запрещает недопустимые действия в отношении животных, но не содержит прямого запрета на зоофилию. 1 июня 2023 года в Рийгикогу поступило народное предложение о запрете зоофилии. Предложение было принято к рассмотрению 6 июня того же года. В обращении содержалась просьба запретить сексуальное насилие над животными, а также хранение и распространение материалов, содержащих такие сцены.

Хотя в настоящее время в соответствии с законом о защите животных можно наказать человека за такие действия, поскольку речь идет о недопустимом по отношению к животному деянии, было установлено, что это положение не является достаточно точным и может остаться неясным, подпадает ли зоофилия под данное определение. 

Полиция и пограничная служба, а также Сельскохозяйственный и продовольственный департамент также сталкивались с проблемами при проведении административных разбирательств, поскольку зоофилия не классифицируется однозначно как жестокое или недопустимое деяние, за которое предусмотрены разные меры наказания.

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

