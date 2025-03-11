«А могли бы Европу завалить мобильниками: нужно ли было сохранить «Альфу»?

Собеседник - из российских латышей, москвич. В 1946 году его отца направили в Ригу - восстанавливать народное хозяйство. Сын тоже связал жизнь с производством. В 1958-м после окончания механического факультета ЛГУ Борис ГАЙЛИС пришел на ВЭФ, через шесть лет его пригласили на Рижский завод полупроводниковых приборов, потом – в НИИ микроприборов. А заканчивал он трудовую биографию советского времени на ЭЛАРе – 15 лет был заместителем директора.

- В 1964 году, когда пришел на Рижский завод полупроводниковых приборов, объединения «Альфа» еще не было, - рассказывает ветеран производства. – Выпускали полупроводниковые приборы, которые отправляли в Днепропетровск. На заводе всегда сидел «толкач» оттуда и следил, чтобы на Украину ежедневно уходило по грузовику. В основном диоды и триоды…

В Днепропетровске выпускали ракеты. Рижское предприятие - не единственное, поставлявшее туда продукцию. Были у днепропетровской оборонки и заводы-дублеры по всему Союзу. Но и в Риге не должно было быть сбоев.

Я, как главный диспетчер, отвечал за то, чтобы все двигалось от начала до конца, чтобы не было никаких заторов. Каждый день проводил оперативки и слышал: того нет, этого. Нужно было проталкивать…

Много домов на Югле построено при участии ПО «Альфа»...

Тот, кто видел лучшие советские фильмы на производственную тему, представляет, что это значит. Правда, здесь речь шла о военных заказах. Потому и ответственность была иной.

На конвейере, где выпускали продукцию, трудились девушки.

- Отбирали в первую очередь по глазам. Не за красоту, конечно. У сотрудниц должно было быть отличное зрение – единичка. Естественно, никаких очков. Работали на микроскопах, микронная точность…

Были и талантливые инженеры - лучшие выпускники наших вузов.

- Многих потом в Москву переманили, в Зеленоград. Не только зарплатами и квартирами. Там был более высокий уровень. Разрабатывали новые приборы, конструкции. Какие они должности впоследствии занимали - мы не знали. Секретная тема…

Хотя и на рижское предприятие приезжали работать специалисты из Москвы, Ленинграда. В особенности когда на его месте создали мощное производственное объединение «Альфа» вместе с НИИ микроприборов. Нередко приезжим сразу давали квартиры...

Обиженные советской властью скажут: «Мы же говорили, что мигрантам давали квартиры, а мы ютились в старых домах».

Сразу давали – только высококлассным специалистам. Точно так же, как и латвийцам, которых приглашали в Москву, Ленинград или уже после развала Союза на крупные предприятия страны…

ПО «Альфа».

Но и на самом заводе жилищный вопрос решался лучше, чем на многих других. К примеру, на ВЭФе ждали очереди как минимум 10 лет, на «Альфе» же квартиру можно было получить и за 2-3 года.

- Собственное жилье возводили, участвовали в долевом строительстве. Все большие высотные дома на Югле построил полупроводниковый завод…

Когда Борис Эдуардович пришел на завод, начал строиться собственный детсад. Сильный пол, чтобы получить место для ребенка, должен был поработать на строительстве.

- В то время у меня сын родился. И чтобы он потом попал в детсад, нужно было 60 часов отработать на строительстве. И неважно, какая у тебя должность – номенклатурная или рабочая. В выходные, будь добр, - на стройку!

Говоря о той эпохе, одни вспоминают, что полки продуктовых магазинов были пустые, другие – что на их предприятиях проблем не было: свои хорошие магазины.

- А нас это тогда мало интересовало, - честно признается Борис Гайлис. – Да, в магазинах бедненько, не сравнить с сегодняшними. Но и запросы были другие. Хлеб есть, колбаса, работа. В столовой - вкусные обеды. Что еще надо?

Была и взаимовыручка. По самым разным вопросам.

- Я запросто звонил директорам РВЗ, РЭЗа и говорил: «Нужно быть в Москве 31 декабря, но не могу улететь». «Иди в кассу, у меня там бронь», – отвечали руководители. Без вопросов выручали коллеги, если выходил из строя станок и нужно было быстро привести его в порядок…

Всю жизнь ветеран производства дружил со спортом. В первую очередь - с хоккеем и футболом. Почти на всех предприятиях, где работал, выступал за спортивные команды. А играли там любители и энтузиасты – сами работники. Им за это не платили – играли, потому что нравилось.

Только один пример. Когда собеседник попал на ВЭФ, в Риге открылся первый искусственный каток – на стадионе «Даугава». Без крыши, под открытым небом. Желающих было много, а свободных часов на катке днем, разумеется, нет.

- И мы решили тренироваться ночью. В три часа после полуночи, с коньками, с сумкой идешь по городу на каток... А где еще найти лед?

Можно ли и нужно было сохранить «Альфу» и другие флагманы республики? Одни уверены, что нет, другие – да. Гайлис не сомневается: можно и нужно было сохранить.

- Это было бы радиоэлектронное объединение, промышленный синдикат. «Альфа» с ВЭФом и «Радиотехникой» могли бы составить костяк. Что могли бы сегодня выпускать? Хотя бы мобильные телефоны на своей базе. Всю Европу ими бы завалили…

Но, как известно, власти новой независимой Латвии предприятия закрыли, оборудование продали или пустили на металлолом.

- Посмотрите, сколько сейчас не у дел все еще здоровых, сильных мужчин. А ведь многие из них в свое время работали на ведущих предприятиях республики. Могли бы и сегодня создавать отличную продукцию…

А те, кто работали трактористами, уборщицами, преподавателями научного коммунизма, пересели на другие места, потеплее – стали руководить страной. Стоит ли удивляться результату, который получен на выходе?

Кстати, «Альфу» была готова выкупить французская корпорация Аlcatel. Французы несколько раз приезжали в Ригу. Цену давали маленькую, но готовы были сохранить рабочие места, дать нишу на западных рынках и внедрить новейшие технологии. Но на дыбы встала Рижская дума: «Не отдадим ни пяди земли зарубежному капиталу!»...

Из истории «Альфы»

1959 год. Создание Рижского завода полупроводниковых приборов - первого предприятия электронной промышленности Латвии.

1960. Выпуск первых диодов.

1962. Выпуск первых германиевых цифровых интегральных схем.

1962. Создание конструкторского бюро.

1966. Создание Научного исследовательского института микроприборов.

1971. На базе Рижского завода полупроводниковых приборов и Научного исследовательского института микроприборов образовано ПО «Альфа»...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

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