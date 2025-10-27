А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

С разнообразием сметаны в латвийских торговых сетях проблем нет: на прилавках — продукция десятков производителей. В основном местных, но есть литовская, эстонская. Согласно опросам, большинство покупателей первым делом смотрят на цену, вторым – на объем упаковки и жирность и лишь потом - на производителя.

Объем упаковок нынче – от 150 до 600 граммов. По словам менеджера молочного предприятия, если во время ковида самыми востребованными были большие упаковки – от 500 граммов (люди боялись часто ходить в магазины), то сегодня предпочитают 200-300-граммовые.

- Особенно это касается молодежи, которая не любит набирать впрок любые продукты, - продолжает специалист. - А производители в основном и ориентируются на самую платежеспособную аудиторию - от 25 до 45 лет. Отсюда тенденция сокращения объема упаковок продуктов...

Жирность нынче тоже изменилась. 40-процентную сметану можно купить только на развес или у частников, в магазинах жирность - от 12 до 25%.

Сильно разнятся и цены. Торговые сети нередко стараются завлечь покупателя именно низкой стоимостью сметаны. Почти в каждой торговой сети этот продукт продается со скидкой – «по акции». Есть производители, которые месяцами предлагают сметану чуть ли не вдвое дешевле, чем остальные. Ее, конечно, раскупают быстрее всего. Не задумываясь, за счет чего так подешевел продукт.

Но понимание все же приходит. Когда чувствуешь, что творог, в который добавляешь сметану, стал менее вкусным, что испортился вкус салата или супа. Говорят, кашу маслом не испортишь. Не знаю, как насчет каши с маслом, но вот невкусной сметаной точно можно испортить многие блюда...

Долгоиграющая сметана

Большинство покупателей при покупке продуктов смотрят на срок годности. Что касается сметаны, то с этим, как правило, проблем нет: долгоиграющая. Хранится месяц и дольше. В Латвии всего несколько производителей, чей срок хранения сметаны ограничен неделей. Не так давно еще один молочный кооператив - из Курземе - начал выпускать продукт долгоиграющий. Производителю выгоднее: сметана дольше может продаваться, можно с течением времени снизить и цену.

А вот как со вкусом долгоиграющей сметаны, которую выпускает большинство латвийских производителей?

Если сметана имеет длительный срок хранения, вероятнее всего, в ней содержатся консерванты и стабилизаторы. До начала 2000-х в сметану, не стесняясь, добавляли растительные жиры.

В первую очередь пальмовое масло, модифицированный кукурузный крахмал. Но в 2003-м потребителя защитили от подобных добавок. Во всяком случае – официально. Согласно правилам Кабинета министров ЛР, сметаной в Латвии имеет право называться только «термически обработанный молочный продукт в виде эмульсии «вода - жиры», который получен путем сепарации обезжиренной части молока и добавления кисломолочной закваски». Причем, что важно, настоящая сметана не должна содержать никаких растительных жиров...

Составляющие хорошей сметаны

Впрочем, и сегодня официально не запрещается добавлять растительные жиры в продукт. Только называться он должен не сметана, а «сметанное изделие» (skAbA krEjuma izstrAdAjums). И если прежде «сметанные изделия» на молочных полках можно было увидеть (правда, печатали название таким мелким шрифтом, что было сложно разглядеть), то сейчас практически не найти. Сплошь и рядом – настоящая сметана. Но означает ли это, что в ней нет добавок?

При промышленном производстве сметаны молоко сначала сепарируют, то есть разделяют на сливки и обезжиренное молоко, затем полученные сливки пастеризуют (нагревают до температуры кипения) с целью уничтожения вредной микрофлоры и, наконец, сквашивают, внося закваску из молочнокислых микроорганизмов.

Так вот, единственные составляющие хорошей сметаны – высококачественное молоко и настоящая закваска. Причем если молоко, которое на предприятиях пастеризуют и отправляют в сети, проверяют дважды – до и после пастеризации, то сметану – аж трижды.

После внесения закваски, до того, как начинают фасовать, и до начала реализации. И если молоко после того, как его привезли с фермы на предприятие, может храниться до трех дней, то предназначенное для сметаны перерабатывают сразу.

Многие эксперты уверяют, что густая консистенция сметаны достигается только за счет использования качественного сырья, подбора заквасок и соблюдения технологических режимов производства. Но есть куда более простой способ - добавление стабилизаторов. И самый ходовой - это банальный кукурузный или картофельный крахмал.

Казалось бы, подумаешь - крахмал, ничего страшного. Однако врачи считают, что из-за него сметана превращается в опасный для фигуры и здоровья продукт. Крахмал относится к классу полисахаридов и не очень хорошо влияет на организм. Вызывает аллергические реакции...

Домашний тест

Молочники скажут, что ничем подобным не занимаются, так как это называется фальсификацией и недопустимо. Но можно провести нехитрый тест в домашних условиях, чтобы избавиться от подозрений.

Потребуется ложка. Только нужно не класть ее в сметану, а размешивать ею продукт. При перемешивании настоящая сметана должна немного разжижаться и стекать с ложки, а не сваливаться с нее комком. А если после тщательного перемешивания сметана остается такой же густой, то, скорее всего, в нее добавили крахмал...

Однако крахмал - далеко не единственный загуститель, который могут добавить в сметану. Есть еще производные целлюлозы, агар, камеди, смеси из нескольких загустителей. Например, для густоты можно использовать желатин.

Раньше говорили, что в жирной хорошей сметане ложка должна стоять. Сегодня этот способ не срабатывает. Технологи в частных разговорах признают, что с помощью загустителей ложку можно поставить даже в кефир.

В общем, при покупке сметаны не стоит первым делом бросаться на самую низкую цену, лучше искать по названию производителя. И выбирать того, кому доверяете и в чьей продукции не сомневаетесь.

К счастью, такие производители в Латвии остались. Хотя их и не так много и цена на их продукт повыше, чем у конкурентов. Тех, кто гонит долгоиграющую сметану, часто со значительными скидками, но не очень вкусную...

V Как проверить качество сметаны

* Размешайте чайную ложку сметаны в стакане горячей воды: качественный продукт растворится без остатка, а некачественный - осядет на дно.

* Чтобы проверить, присутствует ли в сметане крахмал, капните в банку немного йода: если сметана посинеет - значит, производитель добавил лишний ингредиент...

V Кто о чем, а патриоты - о «русской сметане»

Известный латвийский юрист увидел в финском магазине ужасное - продукт, на упаковке которого было написано слово «Сметана", правда, латинскими буквами. Свою находку он выложил в соцсети. «Bez slov» - подписал свой снимок юрист, видимо, недоумевая, почему в Финляндии производитель использует русское название всем известного молочного продукта.

Однако, судя по отзывам комментаторов, в этом нет ничего странного, ведь в Финляндии сметана так и называется - Smetana. Вот несколько комментариев.

* «В Швеции в магазинах, где продаются товары для разных иммигрантов, ее так и называют, чтобы определенные покупатели понимали, что это такое. Может, и в Финляндии так: там русское влияние со времен империи".

* «Я не вижу здесь ничего плохого. Многие страны используют это название - Smetana. Если бы это было написано кириллицей, то была бы причина возмущаться, а так не вижу ничего плохого".

* «В словаре сказано, что сметана по-фински – это Smetana. Обычное финское слово".

Илья ДИМЕНШТЕЙН