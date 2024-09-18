При этом Latvijas dzelzceļš просит, чтобы у соискателей был опыт работы не менее года и все необходимые документы - свидетельства об окончании курсов первой медицинской помощи, навыки по сварке, прокладке электрических кабелей и прочее. И хорошо бы водительские права категорий В и С.

На зарплату накидывают еще 10% доплату, однако рабочая неделя суммировано - шестидневная. Из бонусов - медицинская страховка и социальные гарантии.

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