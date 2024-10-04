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«А где же биде? – Для кошки!? – Для инвалида»: как абсурдные требования душат малый бизнес (2)

Редакция PRESS 4 октября, 2024 17:01

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Олеся Конопска, гражданка Латвии, ветеринарный врач по образованию – работает по специальности уже 14 лет. И вот решила сделать новый шаг к профессиональному росту – открыть собственную клинику в Зиепниеккалнсе. Что и пытается сделать... с ноября прошлого года. Но если вы думаете, что это так просто – захотел и открыл, то вы, видимо никогда не сталкивались с нашей бюрократией.

- Несколько месяцев у меня ушло на разные разрешения и согласования со всеми инстанциями, бюрократия страшная! И до сих пор не все разрешения получены. В итоге я уже почти год  исправно плачу за аренду помещений, в которых фактически не могу открыть клинику. Работаю как частный врач, который выезжает на дом к клиенту.

 - В чем же загвоздка?

 -  Официально моя ветеринарная клиника не может начать работать из-за того, что туалет для людей с инвалидностью слишком узкий: в него, кроме унитаза, физически не помещается биде и столик для пеленания младенцев.

-Столик для младенцев? В ветеринарной клинике?

- Да, такие требования предъявляются к работе лечебных учреждений, а ветеринарные клиники приравниваются именно к таким учреждениям. Заметьте, место, где мне, после долгих поисков, удалось найти более или менее подходящее помещение - почти на окраине Риги, рядом с фабрикой "Дзинтарс", и моя будущая  клиника - это фактически пристройка к ней. Находимся мы, по сути в трех минутах от Зиепниеккалнского леса, в промышленной и гаражной зоне, напротив местного кладбища.

Так что мне сложно представить, кому здесь, практически в лесу, на отшибе, может понадобиться туалет размером 2,5х2,2 метров для инвалидов с биде и пеленальным столиком. Я хочу открыть свою практику, у меня есть хирургическое оборудование,  вот и иду к своей цели, пытаюсь все сделать в рамках закона, выполнить все эти несусветные требования.

"А где же пеленальный столик?"

...Олеся показывает свои помещения, рассказывает о своих мытарствах и высказывает подозрения, что люди, которые пытаются открыть свое дело и платить налоги в бюджет как самозанятые лица, государству просто не нужны:

Олеся Конопска.

- Похоже, что делается все, чтобы человек не выдержал всех этих хождений по инстанциям и просто махнул рукой на свою затею. Почему то магазины такой крупной торговой сети как Rimi обходятся вообще без туалета для покупателей, а к ветеринарам предъявляются такие строгие требования. Мне говорят, а вдруг в клинику придет инвалид со своей собакой или мама с грудничком принесет кота? На такой случай я должна быть во всеоружии - у меня должен быть туалет для колясочников и столик для грудничков!

Но в супермаркетах любой покупатель может просто захотеть в туалет, и что? Торговые сети особенно не "заморачиваются", подход  у них такой - перед походом в магазин покупатели могут и дома сходить в туалет.  

5 тысяч евро на все перестройки

-Я, когда смотрела эти помещения для аренды, уже сразу была готова к тому, что мне придется перестраивать вход - здесь не было пандуса и туалета для инвалидов. Помещения со всем этим в наличии очень сложно найти. Поэтому я  уже рассчитывала на то, что все это мне придется сделать самой. Но оказалось, что вложиться придется не только в это: потребуется не менее пяти тысяч евро на все перестройки, поскольку туалет, представляете, на 20 сантиметров (!) не дотягивает до принятых в лечебных учреждениях стандартов, разработанных Минэкономики. В итоге я клинику не могу открыть, пока не сломаю стену и не увеличу туалет за счет других, соседних помещений.

Дело в том, что в ветеринарной клинике, если ее площадь превышает 60 метров, (в моем случае она составляет  70 квадратных метров), туалет для людей с инвалидностью должен быть габаритами 2,20 на 2,50 метров. Я 14 лет практикую, как частный ветеринар, и параллельно работаю в других клиниках, но давно мечтала открыть свою ветеринарную клинику, и поэтому, конечно, подчинюсь этим требованиям, хотя мне это обойдется в кругленькую сумму. Но дело в другом - в самой абсурдности этих требований, особенно на фоне того, что другие клиники, работающие уже давно, продолжают преспокойно работать и без всех этих люкс-условий. Да что там говорить о клиниках, если даже не во всех магазинах и госучреждениях есть туалеты с биде и пеленальными столиками.

(Кстати, в самой Проводовольственно-ветеринарной службе, как  выяснил  Press.lv, в туалете для инвалидов ни биде, ни пеленального столика нет.

Как пояснила руководитель отдела по связи с общественностью ПВС Илзе Мейстере, так происходит потому, что здание, в котором располагается Продовольственно-ветеринарная служба,  было сдано в эксплуатацию  еще в 2007 году - задолго до того, как были приняты новые правила Кабинета министров. Нормативы же, предписывающие в том числе и размеры туалетов для инвалидов в веткликлиниках, приняты 19 октября 2021 года, то есть действуют они менее трех лет. Но, как заверила Мейстере, в задачу инспекторов ПВС не входит проверять, соответствуют ли требованиям правил Кабмина размеры туалетов в ветеринарных клиниках. Они проверяют клиники на соответствие  нормам Закона о ветеринарии и Правилам Кабмина от 10 сентября 2013 года, которые касаются специфики лечения животных в ветеринарных клиниках и регистрации самих клиник).

Олеся Конопска продолжает рассказ:

- Такое ощущение, что цель таких требований - максимально усложнить процедуру открытия новых небольших клиник, чтобы они не составляли  конкуренцию уже действующим крупным клиникам. Не ожидала, что мне придется пройти столько испытаний, и столько будет палок в колеса.

Мне кажется, за всей этой бюрократией как-то забылось, что приоритетом ветклиники является все же лечение животных, а не младенцев и людей с функциональными нарушениями.

Требования к ветклиникам реально зашкаливают: в итоге, из-за недостающих 20 сантиметров площади, мне теперь придется сносить огромную наружную стену. В итоге все это выливается мне в 5000 евро только на зарплату рабочим без учета материалов. Плюс еще нужно будет установить пандус. А это металлическая конструкция с перилами с обеих сторон.

- До сих пор в вашей практике к вам не обращались люди с инвалидностью? Не приводили своих питомцев?

- Честно скажу, нет, ни разу такого не было. Хотя моя частная практика выездного врача существует уже 14 лет, с 2010 года. Параллельно с частной практикой я всегда работала в разных клиниках, и ни в одной из клиник не встречалась с ситуацией, когда животное привозил инвалид-колясочник с ассистентом или молодая кормящая мать с грудничком. Я могу назвать n-ное количество ветеринарных  клиник, где туалеты реально микроскопические. Лишь однажды, когда я работала в Огрской клинике, к нам женщина с детской коляской привела собачку. За 14 лет это был единственный случай. Но пеленальный столик ей не понадобился.

В крупных ветеринарных клиниках  DinoZoo и прочих, которые имеют огромные обороты,  конечно, такие туалеты есть, они могут себе позволить их оборудовать и содержать. Если же ты частник, то такие требования тебе перекрывают весь кислород.  

- Сколько времени вы пытаетесь открыть частную клинику?

- Оформление документации и переписка со всеми инстанциями длится месяцами, уже с ноября я этим занимаюсь. По месяцу приходится ждать ответа на каждое письмо от Госинспекции здоровья.  

- И на каком этапе вы сейчас?

- Стройинспекция уже приняла мой проект. Хотя там тоже все вылилось в целую эпопею. Изначально требовали, чтобы я оборудовала автостоянки у входа - одну обычную и одну для инвалидов. Но здесь мне все-таки удалось отстоять справедливость - места для стоянки машин здесь хоть отбавляй и без моих специально оборудованных парковок. Здесь стоят и фуры, и легковые машины. К тому же, земля здесь муниципальная, и владелец здания не может претендовать на собственные автостоянки при входе. К счастью, этот аргумент возымел действие и с меня сняли хотя бы это требование. Стоянки возводить не придется. Хоть и маленькая, но победа над бюрократией.

А что говорят в Рижской думе?

Представитель отдела Рижской думы по внешней коммуникации Мартиньш Вилемсонс  отмечает, что Правила Кабмина, определяющие строительные нормативы при  строительстве новых зданий, перестройке или восстановлении старых, вступили в силу 1 ноября 2021 года ("Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"). Именно с ними сверяется самоуправление, утверждая строительство новых зданий и перестройку старых. Что касается доступности зданий самого столичного самоуправления, в которых предоставляются социальные услуги клиентам, в рамках специального проекта, 18 таких зданий было оборудовано для нужд инвалидов.

Press.lv запрашивал информацию и у Госинспеции здоровья, - о том, сколько ветеринарных клиник заплатили штрафы за то, что не были оборудованы пеленальными столиками и биде, и оборудована ли сама Госинспекция здоровья такими туалетами для инвалидов. Ждем ответа до сих пор.

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