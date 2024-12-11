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Латыши страшно запуганы своими же «активистами»: Евгений Гомберг о памятниках и не только

Важно Редакция PRESS 11 декабря, 2024 15:49

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«Барклая сняли, постамент убрали, а скамеечки то – которые были частью архитектурного ансамбля – остались. И теперь скамеечки агитируют за российский империализм, так получается?» - с меценатом Евгением Гомбергом мы поговорили о только что выпущенной им книге «Всадник и другие», и о всяком другом.

00:00 – Поехали!

00:35 – «Латышская публика дико запугана... Ситуация хуже, чем при советской власти»

03:08 – Народ (и русские, и латыши тоже!) за памятники – это показывают опросы

08:19 – А политики – против. И это напоминает «Талибан»

11:13 – А почему ж тогда не сносят памятник Красным латышским стрелкам?  

22:18 – Из смешного: как Барклая перепутали с Лениным

26:10 – А Армитстеда с собачкой не демонтируют?

28:58 – «За 800 лет своего существования Рига так и не стала [для латышей] своей» - правда?

33:22 – Золотого рыцаря Гомберг Риге теперь дарить не будет. Но установить его можно

36:10 – Памятник кому мог бы сплотить русских и латышей? И почему его не получилось поставить

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Это коварный бюджет и перспективы не радужные: экс-премьер Кучинскис предрекает нам тёмные времена

Латышские СМИ 20:46

Латышские СМИ 0 комментариев

Госбюджет принят, но горечь осталась – скорее всего именно так можно описать проделанную правительством и коалицией работу, которая завершилась с принятием нормативов по бюджету в Сейме, пишет на pietiek.com депутат и экс-премьер Латвии Марис Кучинскис.

Госбюджет принят, но горечь осталась – скорее всего именно так можно описать проделанную правительством и коалицией работу, которая завершилась с принятием нормативов по бюджету в Сейме, пишет на pietiek.com депутат и экс-премьер Латвии Марис Кучинскис.

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В Латвию залетел российский самолет — почему не сбили: латвийцы в шоке

Важно 20:35

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Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

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Латышский так и не выучили: таксистов хотят контролировать ещё жёстче

Важно 20:12

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Доступность услуг такси может быть разной для разных групп общества и видов инвалидности, но необходимо значительно улучшить приспособление транспортных средств, обучать водителей и способствовать эмпатии, не забывая при этом о культуре безопасного вождения, чтобы пассажиры с инвалидностью и родители с маленькими детьми могли в полной мере пользоваться услугами такси, считают в бюро омбудсмена.

Доступность услуг такси может быть разной для разных групп общества и видов инвалидности, но необходимо значительно улучшить приспособление транспортных средств, обучать водителей и способствовать эмпатии, не забывая при этом о культуре безопасного вождения, чтобы пассажиры с инвалидностью и родители с маленькими детьми могли в полной мере пользоваться услугами такси, считают в бюро омбудсмена.

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«Умное управление»: как вышло, что сотни тысяч латвийцев не получали официальных уведомлений

Важно 20:00

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Этот вопиющий случай всколыхнул общество Латвии. Вот что пишет в соцсети Х Гунтарс Индриксонс: Это космос!!! Более 50%с  апреля не получили уведомлений. Более 120 000 не получили уведомлений. Это возмутительно! А ответственный за это орган просто опустил глаза и сказал, что это просто проблема пользователей, мы отправили письмо весной.

Этот вопиющий случай всколыхнул общество Латвии. Вот что пишет в соцсети Х Гунтарс Индриксонс: Это космос!!! Более 50%с  апреля не получили уведомлений. Более 120 000 не получили уведомлений. Это возмутительно! А ответственный за это орган просто опустил глаза и сказал, что это просто проблема пользователей, мы отправили письмо весной.

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Детский сад: министры, взявшись за руки, спели песенку и зажгли ёлочку. ВИДЕО

Для настроения 19:40

Для настроения 0 комментариев

В соцсетях делятся роликом телеканала TV3, в котором можно наблюдать, как в здании Сейма прошло зажжение огней на новогодней ёлке. Министры взявшись за руки и покачиваясь поют рождественскую песню.

В соцсетях делятся роликом телеканала TV3, в котором можно наблюдать, как в здании Сейма прошло зажжение огней на новогодней ёлке. Министры взявшись за руки и покачиваясь поют рождественскую песню.

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Дыхание Севера: в четверг усилится ветер и пойдёт снег

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на четверг в Латвии осадков не ожидается, а облачность будет небольшая, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг в Латвии осадков не ожидается, а облачность будет небольшая, прогнозируют синоптики.

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Обойдёмся без Шенгена? Латвийцы — о восстановлении погранконтроля внутри ЕС

Важно 18:57

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Почти половина (48%) жителей Латвии полностью или частично поддерживают восстановление пограничного контроля на внутренних границах стран Евросоюза (ЕС), свидетельствуют данные опроса, проведенного Norstat по заказу LSM.lv в ноябре.

Почти половина (48%) жителей Латвии полностью или частично поддерживают восстановление пограничного контроля на внутренних границах стран Евросоюза (ЕС), свидетельствуют данные опроса, проведенного Norstat по заказу LSM.lv в ноябре.

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