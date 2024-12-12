Нужно встать на колени? Анастасия Самойлова пожаловалась на мужа

Несмотря на то что Анастасия очень опытная спортсменка, на Олимпиаде в Токио она даже вышла в полуфинал, а её муж играл только в юности (завоевав медали на чемпионатах Европы и мира), обыграть его волейболистка не может.

На видео Анастасия демонстрирует серьезный подход к игре, в то время как Михаил с легкостью отбивает ее подачи. В одном из моментов он даже отвлекается, чтобы рассмотреть свои очки, но при этом продолжает успешно отражать мяч.

"Если он будет играть на коленях, у него точно нет шансов против меня, — шутит Анастасия в описании к видео. - Но, если быть честной, победить его один на один практически невозможно… ведь он двухметровый!"

7 декабря Самойлова в дуэте с Тиной Граудиней завоевала третье место в финальном турнире профессионального тура по пляжному волейболу. Латвийский дуэт, посеянный под первым номером, одолел китайскую пару Сюэ Чен/Ся Синьи со счетом 2:0 (24:22, 21:16).