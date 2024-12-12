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Нужно встать на колени? Анастасия Самойлова пожаловалась на мужа

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 14:59

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LETA

Латвийская пляжная волейболистка, дважды дошедшая до Олимпийских игр Анастасия Самойлова поделилась в соцсетях забавным видео, в котором показала, как проходят ее игровые поединки с мужем Михаилом.

Несмотря на то что Анастасия очень опытная спортсменка, на Олимпиаде в Токио она даже вышла в полуфинал, а её муж играл только в юности (завоевав медали на чемпионатах Европы и мира), обыграть его волейболистка не может.  

@samoilovaa_volley

♬ Funny video "Carmen Prelude" Arranging weakness(836530) - yo suzuki(akisai)

На видео Анастасия демонстрирует серьезный подход к игре, в то время как Михаил с легкостью отбивает ее подачи. В одном из моментов он даже отвлекается, чтобы рассмотреть свои очки, но при этом продолжает успешно отражать мяч.

"Если он будет играть на коленях, у него точно нет шансов против меня, — шутит Анастасия в описании к видео.  - Но, если быть честной, победить его один на один практически невозможно… ведь он двухметровый!"

7 декабря Самойлова в дуэте с Тиной Граудиней завоевала третье место в финальном турнире профессионального тура по пляжному волейболу. Латвийский дуэт, посеянный под первым номером, одолел китайскую пару Сюэ Чен/Ся Синьи со счетом 2:0 (24:22, 21:16).

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