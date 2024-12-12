Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Свершилось! Пенсии в дальнейшем будут пересчитываться автоматически, правда не в январе

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 17:22

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Сейм принял в третьем чтении поправки к закону о государственных пенсиях, предусматривающие автоматический перерасчет пенсий, если после назначения пенсии по старости или инвалидности будут уплачиваться страховые взносы.

Принятыми изменяется определено, что автоматический перерасчет пенсии производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии, считая этот период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена пенсия.

Перерасчет пенсии будет производиться 1 апреля каждого года. Если получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другую дату, то он должен будет подать заявление, в котором надо указать, в какой месяц первого числа пенсия в дальнейшем подлежит автоматическому перерасчету. Первый автоматический перерасчет пенсии произойдет 1 апреля 2026 года и далее ежегодно.

Одновременно с поправками уточнен порядок определения страхового стажа в связи с работой в отдельных бывших республиках СССР с вкладом в пенсионную систему нынешней Латвии. Как отмечают в аннотации к законопроекту его авторы из Министерства благосостояния, государственные пенсии в Латвии сейчас назначаются и выплачиваются также за исторический и приравненный к страховому стаж до 31 декабря 1990 года, который не основан на взносах социального страхования и значение которого в общем страховом стаже существенно уменьшилось и постепенно нивелируется.

Поправки к закону установят связь между работой в отдельных бывших республиках СССР и продолжительностью участия в пенсионной системе Латвии.

Поправки определяют, что гражданам Латвии к страховому стажу приравниваются накопленный на территории Латвии трудовой и приравненный к нему период, время службы и период репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет, то в стаж будут зачислены также накопленные в отдельных бывших республиках СССР трудовые и приравненные к ним периоды. А для иностранных граждан, лиц без гражданства и неграждан Латвии к страховому стажу приравнивается накопленный на территории Латвии трудовой и приравненный к нему период, а также период репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж такого лица в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет, то в стаж будут зачислены также накопленные в отдельных бывших республиках СССР приравненные к работе учебные периоды.

Поправки в отношении необходимого 20-летнего стажа после 1996 года не будут распространяться на работу до 31 декабря 1990 года в Латвии, а также на работу в России, Беларуси, Молдове и Украине, так как с этими странами у Латвии заключены международные договоры и стаж рассчитывается в соответствии с данными договорами. Кроме того, эти поправки не будут распространяться на работу в таких бывших республиках СССР, как Литва и Эстония, поскольку на их территории применяется регламент Европарламента и Евросовета от 2004 года о координации систем социального обеспечения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать