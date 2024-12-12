Свершилось! Пенсии в дальнейшем будут пересчитываться автоматически, правда не в январе

Принятыми изменяется определено, что автоматический перерасчет пенсии производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета пенсии или через 12 месяцев после назначения пенсии, считая этот период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена пенсия.

Перерасчет пенсии будет производиться 1 апреля каждого года. Если получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другую дату, то он должен будет подать заявление, в котором надо указать, в какой месяц первого числа пенсия в дальнейшем подлежит автоматическому перерасчету. Первый автоматический перерасчет пенсии произойдет 1 апреля 2026 года и далее ежегодно.

Одновременно с поправками уточнен порядок определения страхового стажа в связи с работой в отдельных бывших республиках СССР с вкладом в пенсионную систему нынешней Латвии. Как отмечают в аннотации к законопроекту его авторы из Министерства благосостояния, государственные пенсии в Латвии сейчас назначаются и выплачиваются также за исторический и приравненный к страховому стаж до 31 декабря 1990 года, который не основан на взносах социального страхования и значение которого в общем страховом стаже существенно уменьшилось и постепенно нивелируется.

Поправки к закону установят связь между работой в отдельных бывших республиках СССР и продолжительностью участия в пенсионной системе Латвии.

Поправки определяют, что гражданам Латвии к страховому стажу приравниваются накопленный на территории Латвии трудовой и приравненный к нему период, время службы и период репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет, то в стаж будут зачислены также накопленные в отдельных бывших республиках СССР трудовые и приравненные к ним периоды. А для иностранных граждан, лиц без гражданства и неграждан Латвии к страховому стажу приравнивается накопленный на территории Латвии трудовой и приравненный к нему период, а также период репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж такого лица в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет, то в стаж будут зачислены также накопленные в отдельных бывших республиках СССР приравненные к работе учебные периоды.

Поправки в отношении необходимого 20-летнего стажа после 1996 года не будут распространяться на работу до 31 декабря 1990 года в Латвии, а также на работу в России, Беларуси, Молдове и Украине, так как с этими странами у Латвии заключены международные договоры и стаж рассчитывается в соответствии с данными договорами. Кроме того, эти поправки не будут распространяться на работу в таких бывших республиках СССР, как Литва и Эстония, поскольку на их территории применяется регламент Европарламента и Евросовета от 2004 года о координации систем социального обеспечения.