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5 советов, как не разориться на зимние праздники: планируем бюджет

© LETA 12 декабря, 2024 17:36

Для настроения 0 комментариев

Рождество - это время, наполненное совместным времяпровождением и положительными эмоциями, но покупка праздничных подарков - это дополнительные финансовые расходы и стресс. Кроме того, исследование "Financial well-being" показало, что 32,3 % латвийцев не откладывали деньги в течение последнего года, что еще раз указывает на необходимость продуманного планирования при покупке подарков. Чтобы помочь избежать ненужных трат, вот пять практических советов о том, как планировать свои рождественские расходы.

1. Волшебство праздничного сезона заключается не в количестве подарков

Подарочные лотереи становятся все более популярными в наши дни - вместо того чтобы покупать подарок каждому члену семьи, каждому дается задание подготовить всего один подарок в рамках определенного бюджета. Это может быть розыгрыш перед праздником, чтобы все точно знали, кому им нужно подготовить подарок, так и подарочная лотерея на самом празднике. Какой бы вариант ни был выбран, такой подход, безусловно, облегчит процесс покупки подарков и сократит расходы.

2. Лучшие подарки не всегда можно найти на полках магазинов

В то время как праздники часто предполагает покупку дорогих подарков, подарки ручной работы или проведенное вместе время - например, билеты на совместное мероприятие, самодельный шарф или "фирменный" рецепт, полюбившийся близким, - гораздо более значимы и персонализированы. Суть праздника заключается в создании общих воспоминаний, а не в соревновании "кто купит подарок дороже".

3. Вовлеките семью в планирование меню для праздничного стола

Каждый слышал народную мудрость о том, что в день зимнего солнцестояния нужно накрыть богатый стол из девяти блюд, который принесет благополучие в наступающем году. Однако составление праздничного меню часто выходит за рамки первоначального бюджета, поэтому стоит привлечь членов семьи к планированию праздника и выяснить, какие блюда для них наиболее ожидаемы.

С ростом популярности искусственного интеллекта можно использовать этот инструмент и в практических целях, поставив задачу спланировать меню на определенное количество человек в рамках желаемого бюджета.

4. Украшения прошлого года в новом формате

Украшения, несомненно, создают праздничную атмосферу, но оформление витрин и ослепительные декорации могут создать впечатление, что именно таким должно быть и Рождество дома. Вы можете заменить покупку украшений в магазинах совместной работой над ними всей семьей, подарив старым украшениям новую жизнь в новом оформлении. Для упаковки подарков тоже не нужна дорогая упаковка - ее можно заменить одноцветной бумагой, которую дети могут наклеить, создав уникальный дизайн, который невозможно купить в магазине.

5. Составьте список расходов на праздничные задумки

Расходы на уровне идей и реальных покупок часто расходятся, и покупки становятся более импульсивными. Скидки, распродажи и другие предложения могут легко отвлечь от первоначального плана, поэтому поход в магазин с заранее составленным списком поможет вам придерживаться плана.

"Рождество - это время, когда хочется порадовать родных и друзей, но продуманные покупки помогут нам сохранить финансовую стабильность в праздничный период. Планируя свой бюджет и составляя список покупок заранее, вы сможете избежать незапланированных расходов, которые часто возникают в последнюю минуту", - говорит Томс Ванданс, генеральный директор "IPF Digital Latvia".

Исследование "Financial well-being" было проведено по заказу "IPF Digital Group" исследовательской компанией Kantar в разных странах Европы, в том числе и в Латвии в 2024 году. В исследовании приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

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