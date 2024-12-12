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Небожители не извиняются? Вейдемане опросила чиновников — должна ли Силиня ответить за свои слова Смилтенсу?

Редакция PRESS 12 декабря, 2024 20:17

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

««Не зарывайся, а то как бы не вытошнило!" – эта яркая фраза премьера Эвики Силини, брошенная в адрес депутата Эдварда Смилтенса, теперь будет тащиться за нею как кусок грядной веревки. Это можно было бы изменить, если бы наша небожительница вспомнила, что после такой некрасивой фразы неплохо было бы извиниться. Это должно было произойти само собой», - пишет в «Неаткариге» публицист Элита Вейдемане, которая решила уточнить, когда же премьер планирует извиниться.  

Частная реплика бывшему коллеге по партии?

На вопрос директору Госканцелярии Райвису Кронбергсу должна ли премьер  извиниться перед Смилтенсом за свое резкое высказывание и когда это произойдёт, тот ответил, что «Депутат Смилтенс с трибуны Сейма высказал в её адрес личное оскорбление и последовала реакция. Мы не участвуем в кампании, организованной оппозицией». Этот развернутый ответ был подписан советником премьер-министра по стратегической коммуникации Элиной Лидере.

«Стратегическая коммуникация - это звучит гордо. Особенно когда в её рамки задвигают что-то такое, что не соответствует действительности. Поэтому я продолжила: «Я задала вопрос о том, когда и как Силиня извинится перед Смилтеном и Сеймом, а не о какой-то оппозиционной кампании. Пожалуйста, уточните, какие личные оскорбления нанес Смилтенс?», - продолжила настаивать Вейдемане. - Ответа не последовало. Но поясню, Смилтенс в конце своей речи, критикующей бюджет сказал: «Вы не лидер этой страны, который куда-то повел бы страну. Вы правитель этой страны, и в 2026 году это изменится». И о какой кампании идет речь?».

Чуть позже Кронебергс всё же ответил, что по его личному мнению, пикировка по время дебатов – дело естественное, и высказываться остро имеет право не только оппозиции, но и позиция.

Вейдемане осталась недовольна таким ответом и в третий раз получила более развернутый официальный ответ:

«Это не было адресовано Сейму или общественности! Это был частный ответ бывшему члену партии, и премьер-министр не планирует за него извиняться!».

Вейдемане напомнила, что частные ответы люди высказывают друг другу наедине, когда никто не слышит. А это высказывание Силини слышал весь Сейм. Реплика ушла в интернет. И теперь о ней знает вся страна.

«И вот еще в чем «соль» - бывший коллега по партии, то это у премьера вырвалась неприязнь к бывшему коллеге по партии, который покинул «Новое единство»», - рассуждает она.

Если Силиня выбрала путь скандалов…

Политолог Филип Раевскис считает, что в этом скандале есть два важных момента. «С точки зрения стратегии: либо ты извиняешься сразу и закрываешь историю, но так как Силиня с самого начала сказала, что не будет извиняться, придется держаться до последней минуты. Если бы она извинилась сейчас, пять дней спустя, было бы еще хуже. С точки зрения теории коммуникации вы должны быть последовательны в своих действиях. Если вы сказали, что не будете извиняться, значит, вы не будете извиняться, идите хоть убейтесь», - сказал в интервью Раевский, слегка улыбаясь.

Раевскис добавляет, что никто не знает динамики отношений между Силиней и Смилтенсом: «Она сделала замечание своему бывшему члену партии. И не было бы проблем извиниться перед депутатами или общественностью, но она сказала это лично Смилтенсу, и это высказывание в Сейме в пятницу стало большим скандалом. Если бы я был советником Силини, я бы, наверное, посоветовал ей немедленно извиниться, но в пятницу никто не мог знать, что это событие превратится в такую общественную проблему».

Раевский этот скандал сравнивает со скандалом с полётами Кариньша. По его мнению, Кариньшу тогда тоже следовало сразу извиниться и тогда его политическая карьера повернула бы совершенно в другую сторону.

«В конце концов: если Силиня выбрала этот путь скандала, то пусть последовательно идет по нему. Хуже всего - непоследовательность. И она была особенно характерной для правительства Кариньша - такие передергивания», - считает Раевскис.

Президент надеется на уважительную дискуссию

Президент Эдгар Ринкевич был очень дипломатичен, отвечая на вопрос, должна ли Эвика Силиня извиниться: «От политиков - будь то депутаты Сейма, самоуправления или Президент Латвии - мы ждем конструктивной, уважительной дискуссии о том, как лучше развивать страну. Некоторые люди в политике любят критиковать, и чем красочнее эпитеты, тем сильнее дискуссия. Я ожидаю, что качество наших политических дебатов улучшится. Но я не воспитатель в детском саду, который будет указывать Петерису или Илзите, как себя вести. Это дело самих политиков, и их работу будет оценивать общественность каждые четыре года. Я оставлю это избирателям. Мы обсуждали это на встрече с премьер-министром. Нам нужно меньше говорить о красочных эпитетах, но в парламентских дебатах по бюджету в них не было недостатка, как со стороны позиции, так и со стороны оппозиции. Давайте оставим все как есть».

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