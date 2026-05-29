А если война? Молодые солдаты хотят служить недалеко от Риги

© LETA 29 мая, 2026 09:42

Новости Латвии 0 комментариев

Добровольцы Службы государственной обороны (СГО) отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон Национальных вооруженных сил (НВС) в Адажи и воздушные силы в Лиелварде.

Куда меньше желания у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде, в связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы.

Добровольцы СГО являются первичной целевой группой НВС, так как отсев среди них сравнительно невелик - в целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву - только 20%.

Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1 к 4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе.

На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев - по десяти принято решение, а семь еще находятся на рассмотрении.

Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии НВС Сандис Степиньш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал "пограничные случаи", когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям.

В числе наиболее частых проблемных случаев - патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением.

На вопрос, оспаривают ли решения комиссии только добровольцы, Степиньш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе.

(Diena)

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
«Скоро Латгалия станет пустым плацдармом»: крик о помощи из приграничья
Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

