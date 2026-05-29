А если война? Молодые солдаты хотят служить недалеко от Риги

Куда меньше желания у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде, в связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы.

Добровольцы СГО являются первичной целевой группой НВС, так как отсев среди них сравнительно невелик - в целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву - только 20%.

Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1 к 4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе.

На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев - по десяти принято решение, а семь еще находятся на рассмотрении.

Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии НВС Сандис Степиньш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал "пограничные случаи", когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям.

В числе наиболее частых проблемных случаев - патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением.

На вопрос, оспаривают ли решения комиссии только добровольцы, Степиньш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе.

