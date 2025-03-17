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А если поднять зарплаты — подорожают товары: как народ сам оправдывает свои низкие заработки

Редакция PRESS 17 марта, 2025 13:17

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LETA

В социальной сети Threads народ решил обсудить объявление о найме ассистента по маркетингу в одну известную торговую сеть. 

Автор публикации пишет: «Вакансии - ассистент по маркетингу. Зарплата брутто 1100€, если подставить зарплату в калькулятор, без иждивенцев, то получается 863.50€. Серьезно?! Иногда кажется, что зарплаты - это издевательство над людьми. А ведь у этой компании наверняка есть средства, чтобы платить нормальную зарплату...... Действительно ли в Латвии руководители считают, что работники - это рабы?».

Обсуждение этой публикации проливает свет на то, какие ожидания люди вкладывают в понятие "хорошей" зарплаты. И какие реалии открываются на самом деле, особенно в сравнении.

Кто-то написал, что это нормальная зарплата для ассистента, кто-то, что это нормальная оплата для первого рабочего места в качестве практики.

"Обычная зарплата, чему удивляться, такое чувство, что в соцсетях одним миллионеры собираются", - отметил народ.

«Как можно выжить на такую низкую зарплату? А если у кого-то еще есть дети, которых нужно содержать? Например, если речь идет о молодом человеке, который снимает квартиру, то аренда+коммунальные услуги составляют около €400-500 в месяц. Если приходится платить за учебу, то еще €100-300 в месяц. В зависимости от того, что вы изучаете, остается всего ничего, а ведь нужно еще и питаться, одеваться, если есть расходы на машину, даже на хобби и т.д. Даже студенту этого не хватит...», - подчеркнули люди.

«Ну, представьте, если помощнику, который делает не знаю что, может быть, принимает интернет-заказы, будут платить 2 тысячи, сколько будут платить всем профессионалам высокого уровня? А если вам придется нанимать таких помощников и еще десятки среднеквалифицированных работников с высокой зарплатой, представьте, к какому удорожанию всех товаров это приведет...?», - напомнили в комментариях.

"Что именно вас удивляет? В Латвии все люди на «обычных работах» получают одинаково низкую зарплату. Вы знаете, сколько получают полицейские на руки, пожарные, работники/водители "скорых", администраторы, офисные работники или представители любой другой «обычной» профессии? ~900-1100 на руки в Латвии - это средняя зарплата как для укладчика в цеху, так и для водителя D-kat RS... если вы работаете на «обычной работе» и зарабатываете около 1200, это солидно. Чтобы зарабатывать больше, нужно быть лучше, чем помощник или средний полицейский», - объясняют люди.

"Зарплата действительно низкая, но то, что все в комментариях такой порядок дел оправдывают - это очень грустно", - резюмировал кто-то.

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