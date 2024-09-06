Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

А если денег нет? Купленный для ребенка проездной на электричку не сработал из-за новых проблем у ViVi

Редакция PRESS 6 сентября, 2024 08:30

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

Из-за новой политики Министерства образования школьники старших классов в Риге вынуждены через весь город ехать в ту школу, куда их приняли по баллам экзаменов. Некоторые дети теперь проводят в общественном транспорте часы. И всё бы ничего, вот только транспорт регулярно подводит.

Мама ученицы десятого класса купила дочери проездной билет на электричку, поскольку добираться до школы в Золитуде быстрее именно этим видом транспорта, а школьная скидка для рижан на поезда ViVi не распространяется.

"Приобрели месячный билет ребенку за 30 евро, теперь у них не работает сайт где в аккаунте каждый день новый QR-код появляется. Звоню им, спрашиваю как быть? Говорят - вам надо у кондуктора приобрести билет на проезд. А потом писать нам iesniegums, чтобы мы вернули вам эти деньги", - рассказывает расстроенная мать.

Press.lv направил в компанию AS "Pasažieru vilciens" письмо, чтобы узнать, как они советуют добираться до школы тем детям, у которых нет с собой денег, зато есть оплаченный проездной билет на их поезда. Идти по рельсам, опоздать в школу, а потом писать заявление?

Руководитель отдела коммуникаций ViVi Эдгарс Бутанс сообщил следующее: "Сегодня утром наблюдались сбои в работе билетной системы ViVi, в результате которых невозможно было пользоваться сайтом и мобильным приложением, а также приобрести электронные билеты. В настоящее время проблемы с работой билетной системы устранены и электронная продажа билетов восстановлена.

Если пассажир не смог предъявить действительный электронный билет на поездку из-за сбоев в системе продажи билетов, контролер-кондуктор не накладывал на пассажира штрафные санкции. Просим тех пассажиров, которые имели действующий электронный билет на поездку, но купили дополнительный билет у кондуктора в поезде, поскольку не было возможности предъявить электронный билет, обратиться в ViVi и попросить компенсацию стоимости приобретенного дополнительного билета. 

Более подробную информацию о порядке запроса и получения компенсации можно найти здесь: vivi.lv

Приносим извинения всем пассажирам за неудобства, доставленные сегодня утром!".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 31 реакций
Комментарии (0) 31 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать
Загрузка

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать

Родителям детей, болевшими дифтерией, восстановлены права опеки

Новости Латвии 17:44

Новости Латвии 0 комментариев

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

Читать