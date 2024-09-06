А если денег нет? Купленный для ребенка проездной на электричку не сработал из-за новых проблем у ViVi

Мама ученицы десятого класса купила дочери проездной билет на электричку, поскольку добираться до школы в Золитуде быстрее именно этим видом транспорта, а школьная скидка для рижан на поезда ViVi не распространяется.

"Приобрели месячный билет ребенку за 30 евро, теперь у них не работает сайт где в аккаунте каждый день новый QR-код появляется. Звоню им, спрашиваю как быть? Говорят - вам надо у кондуктора приобрести билет на проезд. А потом писать нам iesniegums, чтобы мы вернули вам эти деньги", - рассказывает расстроенная мать.

Press.lv направил в компанию AS "Pasažieru vilciens" письмо, чтобы узнать, как они советуют добираться до школы тем детям, у которых нет с собой денег, зато есть оплаченный проездной билет на их поезда. Идти по рельсам, опоздать в школу, а потом писать заявление?

Руководитель отдела коммуникаций ViVi Эдгарс Бутанс сообщил следующее: "Сегодня утром наблюдались сбои в работе билетной системы ViVi, в результате которых невозможно было пользоваться сайтом и мобильным приложением, а также приобрести электронные билеты. В настоящее время проблемы с работой билетной системы устранены и электронная продажа билетов восстановлена.

Если пассажир не смог предъявить действительный электронный билет на поездку из-за сбоев в системе продажи билетов, контролер-кондуктор не накладывал на пассажира штрафные санкции. Просим тех пассажиров, которые имели действующий электронный билет на поездку, но купили дополнительный билет у кондуктора в поезде, поскольку не было возможности предъявить электронный билет, обратиться в ViVi и попросить компенсацию стоимости приобретенного дополнительного билета.

Более подробную информацию о порядке запроса и получения компенсации можно найти здесь: vivi.lv

Приносим извинения всем пассажирам за неудобства, доставленные сегодня утром!".