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«А деньги есть?» Ночью бесплатная медицина превращается в платную: лечитесь сами или ждите утро

Редакция PRESS 27 июня, 2025 15:25

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Айнарс Кадиш поделился в социальных сетях своими размышлениями о ситуации в сфере медицины, которая его сильно возмутила. Как сам он отмечает, его претензии направлены не к врачам, а к системе в целом.

Далее рассказ от имени самого Айнарса, опубликованный в Facebook:

«У тебя есть деньги? Тогда не опоздай со своей травмой! Сразу скажу – у меня довольно много было контактов с врачами. В основном – очень положительных. С небольшими исключениями. Но сейчас не о врачах, а о системе. Местами хорошей, но местами – дьявольской, антигуманной и уродливой. Речь о системе медицинской помощи в Латвии.

Сегодня вечером я узнал информацию, которая, честно говоря, сильно меня "вскипятила".

Уже давно известно, что Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) рекомендует всем, кто получил травмы, не мешающие передвижению, самостоятельно обращаться в ближайший травмпункт. Ну, ладно – это ещё можно понять. Нечего зря перегружать бригады скорой помощи. Возможно, в это же время они смогут поехать к тому, для кого срочная помощь – вопрос жизни и смерти. Например, к человеку с инсультом. Или с инфарктом. С этим не спорю.

Но возражения у меня по другому поводу. Например, в травмпункте больницы Айзкраукле медицинскую помощь можно получить круглосуточно. Прекрасно! Но…

С 8:00 утра до 20:00 вечера помощь оплачивается государством. А вот с 20:00 вечера до 8:00 утра ТОЛЬКО за осмотр травматолога нужно заплатить 45 евро. Если рану надо зашить или провести какие-либо другие процедуры – ещё доплата по прейскуранту.

Даже за обработку условно небольшой травмы набегает около 70 евро. А если у человека нет таких денег? Может быть, у него маленькая пенсия, и она будет только через два дня? Тогда – никак. Лечись сам…

То есть, если ты живёшь в Айзкраукле или её окрестностях и «ожидаешь», что можешь при рубке дров поранить ногу или палец – постарайся сделать это до 20:00, чтобы успеть к травматологу. Минутой позже – доставай кошелёк!

Мне, человеку, который когда-то жил при совершенно иной системе здравоохранения, где – даже не говоря о травмах – ЛЮБЫЕ медицинские услуги (включая больницы, реабилитацию и санатории) для жителей были бесплатными, эти новшества кажутся дикостью. Думаю, в своей родной стране министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери, которого народ уже прозвал “мором”, такие социальные эксперименты позволить себе бы не смог. В Латвии – можно.

Похоже, мы действительно довольно покорный народ, если к нам, как по волшебству, лезут всякие мерзкие типы из разных стран, чтобы нас учить, защищать, лечить и править. Ну и, конечно – стричь.

И введение платы за помощь пострадавшему в случае несчастного случая – доказательство этого…

P.S. Речь не обо мне – я ничего не повредил».

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