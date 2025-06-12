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7 евро за въезд на машине в центр Риги!? Если ездите на старом авто, придется оплачивать (7)

Редакция PRESS 12 июня, 2025 09:40

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В столице планируется ввести зону низких выбросов, которая, скорее всего, ограничит передвижение старых автомобилей в центре города. Это делается потому, что качество воздуха в Риге уже сейчас часто не соответствует установленным нормативам, а в 2030 году вступят в силу ещё более строгие европейские стандарты загрязнения воздуха, сообщает 360TV Ziņas.

Обсуждаемая территория зоны в столице включает Старую Ригу, центр города, частично районы улиц Сканстес и Брасы, Гризинькалнс, улицу Авоту и часть Латгальского района.

Как указывает представитель Управления по планированию мобильности Департамента городского развития Анджей Степанчук, в период с 2015 по 2019 год в Риге уже были зафиксированы нарушения допустимых показателей качества воздуха в соответствии с латвийским законодательством. Сейчас стремительно приближается 2027 год, к которому необходимо ввести зону низких выбросов.

Рассматриваются как минимум три возможных сценария развития событий. Упрощённо: в первом случае ничего не меняется и сохраняются действующие правила; во втором — ограничения затрагивают владельцев автомобилей старше двадцати лет и наибольших "загрязнителей", включая грузовики; в третьем — за въезд в центр платят все, но размер сбора дифференцирован в зависимости от объёма выбросов конкретного автомобиля.

«Даже если смотреть на умеренный сценарий — это 20-летние транспортные средства, которые загрязняют непропорционально сильно. Исторический центр города не должен быть транзитной зоной. Если транспортное средство сильно загрязняет, водитель должен выбирать: объехать, заплатить за въезд или подумать об альтернативных способах передвижения», — отмечает старший консультант консалтинговой компании Ernst & Young Baltic Оскар Леоскс.

В то же время в Департаменте городского развития признают: понятно, что объехать центр города особенно негде, но также нужно понимать, что строительство новых мостов через Даугаву — это длительный и дорогостоящий процесс.

Пока также не решено, как зона низких выбросов повлияет на жителей, проживающих в этой зоне — будет ли им предоставлена какая-либо льгота и в каком объёме. По предварительным оценкам, с учётом нынешней покупательной способности евро, плата за въезд может составить от трёх до семи евро.

«Если ввести плату в размере 50 центов, одного евро или что-то ещё меньшее — это не побудит жителей отказаться от поездок на старом дизеле. Если мы не хотим, чтобы дизельные автомобили продолжали ездить в том же объёме, просто пополняя городской бюджет, то нужно понимать, что такая мера никак не улучшит качество воздуха», — подчёркивает представитель Рижской думы Степанчук.

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Комментарии (7) 57 реакций
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