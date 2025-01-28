Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

500 дней Эвики Силини — регресс с человеческим лицом: что гарантирует нам сдержанный стиль премьера (1)

Редакция PRESS 28 января, 2025 11:56

Важно 1 комментариев

LETA

"За 500 дней работы Кабинета министров под руководством Эвики Силини можно сделать вывод, что и это правительство не будет стремиться к значительным изменениям - поддерживается стабильный спад с немного более приятным публичным образом, чем до этого, тем временем растет государственный долг, экономика систематически деградирует, а рождаемость достигает новых антирекордов", - пишет на pietiek.com журналист и писатель Имантс Лиепиньш.

"Во время предыдущего Сейма, управляя коалицией, состоящей из популистов и политических новичков (KPV, JKP), сидя рядом с оппозицией, которую все равно нельзя было взять в правительство («Согласие», СЗК), Кришьянису Кариньшу было относительно легко выглядеть позитивным лидером внутри страны и за её пределами, особенно на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, в правительстве работали относительно компетентные силы, такие как Национальное объединение и отдельные министры из «Attīstībai/PAR!», которым сначала доверяли сложные отрасли, а затем делали их «козлами отпущения», когда рейтинг самого Кариньша начинал снижаться.

Однако после выборов в Сейм всё изменилось. Популисты не прошли в парламент, малочисленная «Стабильности!» заменила многочисленных представителей «Согласия», а латышский избиратель отдал предпочтение новой крови - и компетентной. Как «Объединённый список», так и «Латвия на первом месте» иногда действовали громко, но это объясняется их знанием хозяйственных и региональных вопросов. Избиратели оценили это позитивно.

Звезда Кариньша стала не просто блекнуть, а падать. Изображающий «умного стратега» премьер оказался кружащимся на одном месте неумёхой, неспособным эффективно действовать. Во время переговоров о создании правительства он устраивал эмоциональные сцены, бросался стульями, выбегал из кабинета и, в конце концов, передал процесс Эдгару Ринкевичу, который организовал всё как главный дипломат страны. В результате Кариньш потерял поддержку даже в собственной партии.

К моменту выборов в Сейм осенью 2022 года страна столкнулась с полномасштабной войной России против Украины, инфляцией на уровне 20%, трёхкратным ростом цен на топливо и электричество. На фоне этих вызовов члены «Объединённого списка», тесно связанные с реальной жизнью, часто употребляли слово «кризис». Латвия взяла огромные кредиты на преодоление пандемии, которые когда-то придётся возвращать. Сферы транзита, авиации и железных дорог из источников дохода превратились в убыточные отрасли. На этом фоне Улдис Пиленс прочитал лекцию о кризисном управлении будущему ядру правительства.

Кариньш, выслушав предложенные планы, заявил, что кризиса... не существует. В интервью LTV в октябре 2022 года он сказал: «У нас здесь довольно сильно расходятся представления о том, что такое кризис и кто его определяет. На мой взгляд, вся эта дискуссия свелась к тому, что то, что я считаю обычной повседневной работой правительства, в их восприятии оказалось непрерывным кризисом».

Уже следующие полгода доказали правоту тех, кто думал объективно. Макроэкономические показатели либо стоят на месте, либо падают. Единственное, что растёт, — это государственный долг (на его обслуживание в этом году уйдёт полмиллиарда евро из налогов) и зарплаты чиновников. Системные проблемы в стране не решаются, а только множатся. Сейчас Латвия настолько отстаёт от Литвы и Эстонии, что даже экономика Украины в условиях войны в 2023 году выросла на 5,3%, в то время как в Латвии она сократилась на 0,3%.

При схожих обстоятельствах в обиход вошли термины «отсталость» и «откат». Их можно было услышать нечасто и не каждый день, но они прижились, потому что им невозможно было противостоять ни объективно, ни даже на риторическом уровне. Экономика Латвии сокращается в абсолютном и процентном выражении, население уменьшается, рождаемость падает еще быстрее и достигает еще более страшных антирекордов, чем во время двух мировых войн и оккупации, государственные предприятия (airBaltic, Latvijas Dzelzceļš) теряют деньги в еще больших объемах, чем в предыдущие годы. Правительство готово вкладывать деньги только туда, где они не приносят и никогда не принесут прибыли - от «исследований» по нарезке морковного салата до Rail Baltic. Кредитование народного хозяйства не возобновилось на нормальном уровне.

В сложившейся ситуации нынешняя коалиция, состоящая из бывших комсомольцев и постсоветских политиков, которые так и не освоили экономические закономерности, а также «Прогрессивных», демонстрирующих признаки современного неомарксизма, действовала с их точки зрения рационально и выдвинула новое лицо. Вместе с Эвикой Силиней пришёл и её опыт, который делает её приемлемой для многих избирателей. Однако каких-либо значительных достижений в её карьере избиратель сразу не заметил, поэтому она трижды не проходила в Сейм, а с четвёртой попытки получила мандат, позволивший ей занять пост министра благосостояния, а затем победить во внутренней конкуренции «Нового Единства» за номинацию на главу правительства.

Сравнительно сдержанный стиль Силини даёт коалиции гарантии, что и во второй год её работы не возникнут скандалы с частными перелётами за государственный счёт или подозрительными платежами с офшоров. Коалиция, заинтересованная в продолжении регресса и отставания (поскольку отдельные политики, лишённые интеллекта, энергии, навыков и трудоспособности, могут выделяться только на фоне общего спада, мешая другим работать и показывать результаты), может быть уверена, что премьер-министр не рискнёт предлагать новые принципы или программы для улучшения ситуации в стране.

Не прозвучало даже безобидных инициатив, которые можно было бы назвать «новыми политическими», но которые не угрожали бы проводимой политике спада и отставания.

Причин тому несколько. Электорат «Нового Единства» представлен чиновниками, их политическими приверженцами, получателями государственных заказов и другой «современной номенклатурой», которым развитие страны и рост рождаемости не нужны — им и так удобно, а будущее своих детей они как-нибудь обеспечат. Электорат СЗК в значительной степени схож, только за пределами крупных городов. «Прогрессивные» никогда не проявляли интереса к экономическому или общественному развитию. При этом нынешние среднестатистические политики от «Нового Единства» или СЗК пережили советскую стагнацию и впитали с детства представление о том, что отставание, стагнация или медленный спад — это нормально. В то же время политические силы, которые моложе, энергичнее и считают развитие и прогресс общества само собой разумеющимися (Нацблок, Латвия на первом месте,  Объединенный список), остаются вне коалиции или даже вне Сейма.

Таким образом, за 500 дней своего пребывания в должности Эвика Силиня исполняет ту общественную роль, которую коалиция может ей предложить, и которая на фоне проводимой политики выглядит естественно. В противовес несколько одиозному Кришьянису Кариньшу, Эвика Силиня оценивается как «регресс с человеческим лицом»".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 95 реакций
Комментарии (1) 95 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

США приостановили финансирование поддержки украинских беженцев в Латвии: запланированные мероприятия отменены (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

Запланированное в Риге мероприятие по проекту интеграции украинских беженцев отменено из-за приостановки финансируемых США программ поддержки, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Запланированное в Риге мероприятие по проекту интеграции украинских беженцев отменено из-за приостановки финансируемых США программ поддержки, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

Читать
Загрузка

Розенвалдс: почитал программу «Альтернативы для Германии». И что не так? Нам бы такую альтернативу… (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

"Так много ужасных историй о немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Я прочитал их программу, которую рано или поздно все равно нужно будет прочитать, потому что, похоже, они пришли, чтобы остаться, и с ними придется жить и даже сотрудничать, как и с Дональдом Трампом, - пишет у себя на странице ФБ политолог Кристиан Розенвалдс.

"Так много ужасных историй о немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). Я прочитал их программу, которую рано или поздно все равно нужно будет прочитать, потому что, похоже, они пришли, чтобы остаться, и с ними придется жить и даже сотрудничать, как и с Дональдом Трампом, - пишет у себя на странице ФБ политолог Кристиан Розенвалдс.

Читать

Россия атаковала Украину дронами. Под Киевом под удар попал музей ретроавтомобилей из коллекции Януковича (1)

Мир 13:46

Мир 1 комментариев

Вооруженные силы РФ в ночь на 28 января атаковали регионы Украины ударными беспилотниками типа «Шахед».

Вооруженные силы РФ в ночь на 28 января атаковали регионы Украины ударными беспилотниками типа «Шахед».

Читать

Администрация Трампа уволила юристов министерства юстиции, работавших над делами против Трампа — пресса (1)

Мир 13:39

Мир 1 комментариев

Временный глава министерства юстиции США уволил более дюжины сотрудников министерства, которые участвовали в расследовании дел против Дональда Трампа. Об этом сообщили телекомпании CNN и CBS, пишет Русская служба Би-би-си.

Временный глава министерства юстиции США уволил более дюжины сотрудников министерства, которые участвовали в расследовании дел против Дональда Трампа. Об этом сообщили телекомпании CNN и CBS, пишет Русская служба Би-би-си.

Читать

Перераспределили: Кабмин направил 200 миллионов евро на систему противовоздушной обороны (1)

Новости Латвии 13:24

Новости Латвии 1 комментариев

Кабинет министров направил 200 миллионов евро на систему противовоздушной обороны (ПВО) Латвии, перераспределив средства внутри оборонного бюджета, сообщает LETA.

Кабинет министров направил 200 миллионов евро на систему противовоздушной обороны (ПВО) Латвии, перераспределив средства внутри оборонного бюджета, сообщает LETA.

Читать

Поддержка Украины жителями Латвии и вера в ее победу растут: результаты опроса (1)

Новости Латвии 13:11

Новости Латвии 1 комментариев

В конце прошлого года возросла поддержка Украины жителями Латвии и вера в ее победу, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу Государственной канцелярии.

В конце прошлого года возросла поддержка Украины жителями Латвии и вера в ее победу, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу Государственной канцелярии.

Читать

Русский союз Ринкевича и другие слова года: чем порадовал латышский язык в 2024-ом (1)

Важно 12:56

Важно 1 комментариев

На этой неделе представители группы развития латышского языка Рижского латышского общества обнародовали слова и выражения 2024 года. Некоторые не могут не радовать.

На этой неделе представители группы развития латышского языка Рижского латышского общества обнародовали слова и выражения 2024 года. Некоторые не могут не радовать.

Читать