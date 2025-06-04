50 или 100 миллионов из бюджета для airBaltic? В правительстве обсуждали новые вливания в авиакомпанию с прошлого года

Контролёр государственных финансов Эдгар Корчагин в интервью подчёркивал: если был утверждён план, необходимо его придерживаться и действовать прозрачно. Однако расследование передачи Kas notiek Latvijā? (KNL?) выявило, что представители правительства были осведомлены о возможном вливании средств задолго до того, как эта информация стала публичной, при этом общественность продолжали уверять в обратном.

Август 2024 года стал поворотным моментом: Кабмин утвердил решение начать списание предыдущих вложений в airBaltic путём уменьшения уставного капитала. Тогда же министр сообщения Каспар Бришкенс публично заявил, что новых вливаний не планируется и государство не будет участвовать в предстоящем IPO. По его словам, отсутствие госучастия является важным условием успешного выхода на биржу.

Однако, как утверждает председатель совета airBaltic Клавс Вакс, ещё до 30 августа представители Министерства сообщения знали о сценарии, предусматривающем возможный вклад государства. Он отмечает, что обсуждался план, по которому государство инвестирует от 50 до 100 миллионов евро, чтобы сохранить блокирующий пакет (25% + 1 голос) в случае, если предварительная оценка компании окажется ниже 100 миллионов евро.

Эти положения были изложены в письме Вакса от 23 октября, адресованном премьер-министру Эвике Силине и её советникам. Письмо обсуждалось в тот же день на закрытой встрече с участием представителей канцелярии премьер-министра, Министерства сообщения, Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства экономики и руководства airBaltic. Это противоречит утверждению Силине, сделанному в январском интервью DelfiTV, где она заявила, что узнала о возможной новой инвестиции только в декабре, так как письмо «попало в спам».

Илзе Скроделе и Салвис Дравиньш, советники премьер-министра, подтвердили, что ознакомили главу правительства с содержанием письма заранее. Представители канцелярии признали, что встреча 23 октября действительно состоялась и в ней приняли участие все ключевые ведомства.

29 ноября airBaltic направила ещё одно письмо — на этот раз отчёт о стратегических рисках IPO, который был отправлен сразу премьеру и пяти министрам. К нему прилагалась и октябрьская версия письма. Таким образом, все ответственные министерства были официально осведомлены о рисках и возможной необходимости нового государственного финансирования ещё до утверждения бюджета на 2025 год. Несмотря на это, ни один из министров не сообщил об этом публично. В ответах на запрос журналистов KNL? звучали уклончивые формулировки вроде «приняли к сведению» или ссылки на ограниченность полученной информации.

В январе председатель совета airBaltic Клавс Вакс в публикации на LinkedIn снова подчеркнул, что участие государства в IPO «скорее всего неизбежно», но размер потенциального вклада не уточнил. Кабинет министров пока не дал однозначного ответа, будет ли участвовать в размещении акций.

Таким образом, в течение нескольких месяцев имела место ситуация, при которой значимая информация скрывалась от общественности, несмотря на то, что высшие государственные чиновники были о ней уведомлены. Возникает всё больше вопросов не только о судьбе новых вложений в airBaltic, но и о реальной прозрачности процесса принятия решений на высшем уровне.