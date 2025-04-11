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+50 евро за отопление подъезда: жильцы реновированного дома удивлены счетам (2)

Редакция PRESS 11 апреля, 2025 11:04

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Bez Tabu/ TV3

Жители многоквартирного дома на улице Бривибас гатве в Риге крайне озадачены недавно полученным счетом за коммунальные услуги, в котором появилась новая статья — плата за общее отопление, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«В комнате, в квартире счет за отопление — 20 евро, а за внешние помещения, за коридор — 50 евро в месяц! Каждый месяц! На мой взгляд, что-то тут не так! Нет, ну если нужно платить, то нужно. Я не против. Но должна же быть какая-то нормальная разница. А тот тут 20, а там - 50» — возмущается Аусма, которая живет в этом доме еще с 1970-х годов.

Некоторые жильцы предполагают, что виной всему может быть проект утепления дома — якобы во время ремонта строительная компания сняла уже установленные новые окна, потому что застройщик остался в долгах. Тогда, летом 2024 года, жильцам пришлось длительное время жить буквально на стройке.

В Rīgas namu pārvaldnieks поясняют, что за отопление общих помещений платят все дома, и это не новшество.
«В старых домах невозможно точно определить, сколько тепла потребляется на лестничной клетке, а сколько в каждой квартире. Поэтому весь поступающий в дом объем тепла распределяется по квартирам по математической формуле — пропорционально», — объясняет представитель предприятия Инита Кабанова.

«В новых или отремонтированных домах появляется возможность точно рассчитать и указать в счете, сколько тепла пошло на квартиру, а сколько — на лестницу. Этот платеж был всегда, просто теперь его можно четко разделить и увидеть, что есть что», - говорит она.

По словам Rīgas namu pārvaldnieks, экономия энергии в доме на Бривибас гатве действительно огромная — от 50 до 70% по сравнению с периодом до ремонта. Однако, по мнению жильцов, управляющему дому следовало бы чаще общаться с жителями, чтобы у всех было полное понимание, за что именно они платят.

@tv3_zinas

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