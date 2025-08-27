5 вероятных конфликтов в мире в ближайшие годы — включая Латвию: Politico

Как отмечается в публикации, все эти военные конфликты, если они произойдут, будут иметь глубокие и серьезные последствия для Соединенных Штатов — как в экономическом, так и в военном плане.

Индия — Пакистан

Напряженность усилилась после террористического нападения в конце апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, который находится под контролем Индии. Как отмечается в публикации, обе страны обладают ядерным оружием, причем их ядерные арсеналы не контролируются и не защищены так тщательно, как хотелось бы. До заключения перемирия между этими странами это был самый серьезный конфликт между ними за последние десятилетия.

Китай — Тайвань

Существуют предположения, что лидер Китая Си Цзиньпин определил 2027 год как срок, к которому его войска должны быть готовы к вторжению в Тайвань. Эксперты отмечают, что Китай усиливает свои вооруженные силы и регулярно проводит военные учения.

Россия — страны Балтии

Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — с их небольшой территорией и населением особенно привлекательны для России. Если Путин решит вторгнуться, его главной целью будет возвращение территорий, которые, по его мнению, исторически должны быть частью России. Как отмечается в публикации, таким образом президент России пытается проверить НАТО и Европу, обратившись против самых маленьких и изолированных стран-членов альянса.

Индия — Китай

Пять лет назад, в 2020 году, между индийской и китайской армиями произошли столкновения в высокогорной долине Галвана, недалеко от места сражений 1962 года, на их общей границе в Гималаях. Согласно сообщениям, по меньшей мере 20 индийских солдат были убиты, а 40 китайских солдат - погибли.

Южная Корея — Северная Корея

Корейская война официально так и не закончилась, а 155-мильная демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей существует уже около шести десятилетий.

В публикации отмечается, что Северная Корея — это страна, которая медленно умирает, страдает от голода и разрушается изнутри из-за жестокости правительства. Если Ким Чен Ын почувствует, что Запад угрожает его власти, его действия будут трудно предсказуемы.