5 вероятных конфликтов в мире в ближайшие годы — включая Латвию: Politico

Neatkarīgā Rīta Avīze 27 августа, 2025 17:53

Важно 0 комментариев

Анализ отчетов разведывательных служб США, а также мнения геополитических экспертов свидетельствуют о том, что в ближайшие пять лет существует очень высокий риск пяти новых войн, пишет издание «Politico».

Как отмечается в публикации, все эти военные конфликты, если они произойдут, будут иметь глубокие и серьезные последствия для Соединенных Штатов — как в экономическом, так и в военном плане.

Индия — Пакистан

Напряженность усилилась после террористического нападения в конце апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир, который находится под контролем Индии. Как отмечается в публикации, обе страны обладают ядерным оружием, причем их ядерные арсеналы не контролируются и не защищены так тщательно, как хотелось бы. До заключения перемирия между этими странами это был самый серьезный конфликт между ними за последние десятилетия.

Китай — Тайвань

Существуют предположения, что лидер Китая Си Цзиньпин определил 2027 год как срок, к которому его войска должны быть готовы к вторжению в Тайвань. Эксперты отмечают, что Китай усиливает свои вооруженные силы и регулярно проводит военные учения.

Россия — страны Балтии

Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — с их небольшой территорией и населением особенно привлекательны для России. Если Путин решит вторгнуться, его главной целью будет возвращение территорий, которые, по его мнению, исторически должны быть частью России. Как отмечается в публикации, таким образом президент России пытается проверить НАТО и Европу, обратившись против самых маленьких и изолированных стран-членов альянса.

Индия — Китай

Пять лет назад, в 2020 году, между индийской и китайской армиями произошли столкновения в высокогорной долине Галвана, недалеко от места сражений 1962 года, на их общей границе в Гималаях. Согласно сообщениям, по меньшей мере 20 индийских солдат были убиты, а 40 китайских солдат - погибли.

Южная Корея — Северная Корея

Корейская война официально так и не закончилась, а 155-мильная демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей существует уже около шести десятилетий.

В публикации отмечается, что Северная Корея — это страна, которая медленно умирает, страдает от голода и разрушается изнутри из-за жестокости правительства. Если Ким Чен Ын почувствует, что Запад угрожает его власти, его действия будут трудно предсказуемы.

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

Важно 0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор редакции 0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

