Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

4000 человек остались без пенсий: Эстония требует от России объяснений

© LETA 3 апреля, 2025 18:38

Мир 0 комментариев

Министерство иностранных дел Эстонии в четверг вызвало представителя российского посольства для передачи дипломатической ноты о невыплаченных Россией пенсиях.

Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, в ноте говорится, что Россия в первом квартале этого года не выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве в области пенсионного страхования между Эстонией и Россией, вступившему в силу в 2012 году, и договору о его реализации. В результате около 4000 человек, проживающих в Эстонии и получающих пенсии из России, остались без пенсий. 

Министерство иностранных дел обратилось в посольство России с просьбой объяснить причины невыплат и предпринятые шаги для решения проблемы. Кроме того, оно попросило сообщить планируемую дату выплаты. Представитель Министерства иностранных дел заверил представителя российского посольства, что Эстония не препятствует платежам в наши банки. 

Уже месяц назад Департамент социального страхования сообщил, что проживающие в Эстонии российские пенсионеры не получили свои пенсии из-за неполучения платежей из России. 

На тот момент в Эстонии проживало 3965 человек, ожидающих российскую пенсию. Подавляющее большинство из них получают эстонскую пенсию в дополнение к российской. «Эстонская часть пенсии своевременно выплачивается им Департаментом социального страхования. Однако 262 человека получают только российскую пенсию, что может вызвать у них временные экономические трудности», - заявили в Департаменте социального страхования.

Пенсионный фонд России заявил, что пытался произвести выплаты, но они были отклонены, и в настоящее время ведется поиск альтернативного решения. Департамент социального страхования проинформировал пенсионеров об этой ситуации по электронной почте и через электронную систему самообслуживания. 

Также пенсионерам сообщили, что если им нужна материальная поддержка в связи с временной задержкой выплат, они могут обратиться в местные самоуправления за получением прожиточного пособия.

Согласно договору о социальном обеспечении между Эстонией и Россией, Департамент социального страхования ежеквартально выплачивает пенсии примерно 5400 эстонским пенсионерам, проживающим в России. В соответствии с тем же договором Россия должна перечислять средства в Департамент социального страхования для обеспечения пенсионных выплат примерно 4000 российских пенсионеров, проживающих в Эстонии. 

По данным Департамента социального страхования, Эстония выполнила все свои обязательства по договору. Список пенсионеров за первый квартал этого года и деньги были переданы российской стороне, и 28 февраля российское пенсионное ведомство подтвердило, что и список, и деньги получены. Однако по состоянию на 3 апреля российский пенсионный фонд не произвел никаких выплат Эстонии.

Согласно договору о социальном обеспечении, Эстония выплачивает пенсию после получения перевода из России. Деньги должны поступать ежеквартально, не позднее 25 числа второго месяца квартала, но в этот раз они еще не поступили в Эстонию. «Со стороны Эстонии нет никаких препятствий, и платежные каналы открыты. Как только деньги поступят вместе со списком получателей, выплаты будут произведены немедленно. Эстония не может взять на себя обязательства России по выплатам», - сказали в Департаменте социального страхования. 

Российские пенсионеры, проживающие в Эстонии и серьезно пострадавшие от задержки выплат, могут при необходимости обратиться за поддержкой к местным властям. 

Российскую пенсию в Эстонии получают около 4 000 человек. Из них чуть более 200 человек получают только российскую пенсию. У подавляющего большинства из них есть и эстонская, и российская пенсии. Эстонская часть пенсии также выплачивается им своевременно. Размер пенсий, получаемых из России, варьируется от 14,87 евро до 2 800 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 35 реакций
Комментарии (0) 35 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать