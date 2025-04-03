4000 человек остались без пенсий: Эстония требует от России объяснений

Как передала BNS пресс-служба МИД Эстонии, в ноте говорится, что Россия в первом квартале этого года не выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве в области пенсионного страхования между Эстонией и Россией, вступившему в силу в 2012 году, и договору о его реализации. В результате около 4000 человек, проживающих в Эстонии и получающих пенсии из России, остались без пенсий.

Министерство иностранных дел обратилось в посольство России с просьбой объяснить причины невыплат и предпринятые шаги для решения проблемы. Кроме того, оно попросило сообщить планируемую дату выплаты. Представитель Министерства иностранных дел заверил представителя российского посольства, что Эстония не препятствует платежам в наши банки.

Уже месяц назад Департамент социального страхования сообщил, что проживающие в Эстонии российские пенсионеры не получили свои пенсии из-за неполучения платежей из России.

На тот момент в Эстонии проживало 3965 человек, ожидающих российскую пенсию. Подавляющее большинство из них получают эстонскую пенсию в дополнение к российской. «Эстонская часть пенсии своевременно выплачивается им Департаментом социального страхования. Однако 262 человека получают только российскую пенсию, что может вызвать у них временные экономические трудности», - заявили в Департаменте социального страхования.

Пенсионный фонд России заявил, что пытался произвести выплаты, но они были отклонены, и в настоящее время ведется поиск альтернативного решения. Департамент социального страхования проинформировал пенсионеров об этой ситуации по электронной почте и через электронную систему самообслуживания.

Также пенсионерам сообщили, что если им нужна материальная поддержка в связи с временной задержкой выплат, они могут обратиться в местные самоуправления за получением прожиточного пособия.

Согласно договору о социальном обеспечении между Эстонией и Россией, Департамент социального страхования ежеквартально выплачивает пенсии примерно 5400 эстонским пенсионерам, проживающим в России. В соответствии с тем же договором Россия должна перечислять средства в Департамент социального страхования для обеспечения пенсионных выплат примерно 4000 российских пенсионеров, проживающих в Эстонии.

По данным Департамента социального страхования, Эстония выполнила все свои обязательства по договору. Список пенсионеров за первый квартал этого года и деньги были переданы российской стороне, и 28 февраля российское пенсионное ведомство подтвердило, что и список, и деньги получены. Однако по состоянию на 3 апреля российский пенсионный фонд не произвел никаких выплат Эстонии.

Согласно договору о социальном обеспечении, Эстония выплачивает пенсию после получения перевода из России. Деньги должны поступать ежеквартально, не позднее 25 числа второго месяца квартала, но в этот раз они еще не поступили в Эстонию. «Со стороны Эстонии нет никаких препятствий, и платежные каналы открыты. Как только деньги поступят вместе со списком получателей, выплаты будут произведены немедленно. Эстония не может взять на себя обязательства России по выплатам», - сказали в Департаменте социального страхования.

Российские пенсионеры, проживающие в Эстонии и серьезно пострадавшие от задержки выплат, могут при необходимости обратиться за поддержкой к местным властям.

Российскую пенсию в Эстонии получают около 4 000 человек. Из них чуть более 200 человек получают только российскую пенсию. У подавляющего большинства из них есть и эстонская, и российская пенсии. Эстонская часть пенсии также выплачивается им своевременно. Размер пенсий, получаемых из России, варьируется от 14,87 евро до 2 800 евро.