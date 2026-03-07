Как кошки всегда приземляются на четыре лапы: японские учёные раскрыли секрет

Редакция PRESS 7 марта, 2026 13:32

Наука

Ученые из университета Ямагути в Японии задались вопросом, почему кошки всегда приземляются на лапы даже в тех случаях, если их развернуть спиной к земле лапами вверх. Проверке подверглись три гипотезы, сообщает NewScientist.

Первая гипотеза описывалась как «хвост-пропеллер». Предполагалось, что при падении кошка отводит хвост в одну сторону, из-за чего ее тело поворачивается в другую. Однако ученые довольно быстро отвергли подобный сценарий, так как, по словам профессора Грега Гбура из Университета Северной Каролины, даже без хвоста кошки все равно могли вовремя приземляться на лапы.

Вторая гипотеза, как отмечает NewScientist, строилась на модели «сгибания и скручивания». Она предполагала, что кошка сгибает тело почти под прямым углом, а затем поворачивает переднюю половину в одну сторону, заднюю — в другую. Таким образом передние и задние лапы одновременно оказывались в правильном положении.

И наконец, третий вариант говорил, что кошка попеременно сначала вытягивает задние лапы, одновременно поджимая передние, и скручивает переднюю половину тела. Затем этот процесс повторялся в обратном порядке уже с задней половиной тела.

«Мы сравнили гибкость грудного и поясничного отделов позвоночника у кошек и обнаружили, что грудной отдел очень гибкий», — говорит автор исследования Ясуо Хигураси из Университета Ямагути.

Команда исследовала позвоночники пяти умерших кошек и скручивала их, чтобы посмотреть, насколько сильно может поворачиваться каждый отдел без повреждений. Выяснилось, что амплитуда движения грудного отдела в три раза больше, чем поясничного.

Благодаря высокоскоростной съемке удалось подтвердить предположения японских ученых: взрослые кошки, которых роняли с высоты одного метра, завершали поворот передней части тела на десятки миллисекунд раньше задней.

Таким образом, залог практически сверхъестественного умения кошек всегда приземляться на лапы скрывался в гипермобильности их грудного и поясничного отделов, которые могли проворачиваться с разной амплитудой.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

