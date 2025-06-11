Отремонтируют участок Резекненского шоссе

Часть строительных работ проходит на территории Лудзы, другая часть — в Иснаудской волости рядом с Лудзой.

Реконструкцию планируют завершить к концу ноября этого года.

На участке проведения работ ограничена скорость движения — до 70 и 50 км/ч, введены три участка с реверсивным движением и регулированием светофорами. На прохождение четырёхкилометрового участка водителям нужно закладывать примерно 35 минут.

Компания «Latvijas valsts ceļi» (LVC) сообщает, что на одной части объекта будет выполнена полная замена дорожного покрытия с укладкой трёх слоёв асфальтобетона, а от улицы Краславас до кольца пересечения Резекненской шоссе и автодороги Карсава-Лудза-Эзерниек (P49) проведут ремонт покрытия и уложат три слоя асфальтобетона. В местах с низкой несущей способностью грунтов их заменят на пригодные материалы.

Также реконструируют кольцевую развязку. Здесь установят освещение. Вокруг кольца построят совмещённую пешеходно-велосипедную дорожку шириной 2,5 метра с асфальтовым покрытием. Аналогичная пешеходно-велосипедная инфраструктура появится также в начале ремонтируемого участка — на 160 метрах от железнодорожного переезда до улицы Краславас. На кольце и у улицы Краславас оборудуют пешеходные переходы.

Для улучшения отвода воды реконструируют все водопропускные трубы, расчистят и углубят канавы, а в местах, где невозможно устроить канавы, установят дренажную систему. В отдельных участках очистят канавы и за пределами полосы отвода, чтобы обеспечить отвод воды от дорожных канав и труб.

Также в полосе отвода дороги будут вырублены деревья и кустарники.

По словам представителей LVC, на вырубку 132 деревьев получено разрешение Лудзенского самоуправления.