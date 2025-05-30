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В школах закончился учебный год. Первый без права переписки

Редакция PRESS 30 мая, 2025 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

В Юрмальской Межмальской основной школе праздничное вручение табелей предваряли танцы и футбольный матч на школьном дворе. Но за весельем скрывались и вызовы: учебный год в школе назвали непростым, наполненным переменами.

Во-первых, школа завершила переход на обучение исключительно на государственном языке. «С 1 сентября мы стали школой с обучением на латышском языке, и я этому очень рада», — отметила директор школы Анджела Зубковска. Ранее это было учебное заведение для нацменьшинств.

Во-вторых, как и в других школах Латвии, здесь ввели новую систему оценивания, исключающую возможность переписывания контрольных. «Сначала было трудно. Даже в конце года дети спрашивали, можно ли переделать работу. Но теперь результат — такой, какой он есть. И он лучше: количество учеников, которым продлили учебный год, сократилось на 30%», — рассказала заместитель директора Андра Манчаса.

Реформа оценивания была направлена на укрепление обратной связи: учитель должен подсказывать, что можно улучшить, а не просто ставить оценку. Контрольные теперь нельзя переписать, чтобы школьники сразу подходили к ним серьёзно. Ученики признают — это заставило их быть более собранными.

«С контрольными было тяжело, переписать нельзя. Кто болел — писал их отдельно. У меня всё нормально — оценки девятки и выше. Трудно тем, кто не учится», — поделился Михаил. «Стало лучше, чем в седьмом классе. Я поняла, что важны даже мелкие задания — они влияют на то, допустят ли к контрольной. Было лучше», — уверена ученица Адриана.

Тем, кто не получил положительных результатов, летом предстоит наверстать упущенное. «Многие говорят, что оценки не важны. Но если ученик хочет поступать в гимназию или университет — они важны. Это будет точка, когда он оглянется назад и подумает, что сделал в начальной и основной школе», — подчеркнула директор Зубковска.

Государственное агентство развития образования (VIAA) провело опрос о том, как учителя и ученики восприняли нововведения. Результаты обещают скоро опубликовать. Уже сейчас агентство отмечает: новая система повысила мотивацию учеников.

«Впервые за много лет дети сами приходят на консультации и говорят: “Учитель, я хочу подготовиться к работе”. Для некоторых педагогов это было неожиданно. Но именно этого мы и добивались», — рассказала Диана Шавалгина, директор департамента содержания образования VIAA.

Государственная служба качества образования следила, как школы внедряют новую систему, и нарушений выявлено не было. Теперь, если ученик не согласен с оценкой, он может её оспорить — но не переписать контрольную.

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