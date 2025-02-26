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Лавров: Дипломаты РФ и США встретятся в Стамбуле 27 февраля

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 15:42

Мир 0 комментариев

По словам главы МИД РФ, дипломаты высокого уровня России и США 27 февраля обсудят в Стамбуле вопрос работы посольств, сообщает Deutsche Welle. Дипломаты высокого уровня России и США проведут встречу в Стамбуле 27 февраля по вопросу работы посольств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в среду, 26 февраля, в Дохе.

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле, я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - заявил Лавров. По словам министра, дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы.

Кремль: По встрече Путина и Трампа пока нет уточнений

Между тем в Кремле прокомментировали ситуацию с возможными переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"По личной встрече пока нет уточнений, есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов", - отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, "идет поэтапная реализация тех договоренностей, которых достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде".

Песков также подтвердил, что пока "готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел".

Трамп: Зеленский посетит Вашингтон

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, посетит Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать сделку по редкоземельным металлам.

Украина согласовала с администрацией США условия соглашения и может подписать его уже в ближайшие дни, передавало AFP. "Сейчас официальные лица правительств работают над деталями", - сказал агентству высокопоставленный украинский чиновник.

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Шмыгаль: Киев подготовил предварительное соглашение с США

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Рига ищет деньги на усиление безопасности и обороны столицы: требуется не менее 5%

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Паромная линии Рига — Стокгольм: на восстановление потребуется несколько лет и финансовая поддержка

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Для возобновления морских паромных пассажирских перевозок из Риги Министерство сообщения разработало предложение правительству. Реализовать замысел нереально без поддержки государства и рижского самоуправления, признаёт министерство.
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В ближайший месяц документ будет доработан и размещен на портале правовых актов, чтобы затем его мог рассмотреть Кабмин.  

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Последствия скандала: латвийский биатлонист Андрей Расторгуев выбывает из спорта до конца сезона

Спорт 17:14

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Через неделю его уже может не быть: политолог прогнозирует скорый крах правительства

Важно 17:02

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В Сейме обнаружили спокойно работающую в Латвии российскую торговую сеть

Выбор редакции 17:01

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