Лавров: Дипломаты РФ и США встретятся в Стамбуле 27 февраля

"Такая встреча состоится завтра в Стамбуле, я думаю, что по ее итогам будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - заявил Лавров. По словам министра, дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы.

Кремль: По встрече Путина и Трампа пока нет уточнений

Между тем в Кремле прокомментировали ситуацию с возможными переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"По личной встрече пока нет уточнений, есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов", - отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, "идет поэтапная реализация тех договоренностей, которых достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде".

Песков также подтвердил, что пока "готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел".

Трамп: Зеленский посетит Вашингтон

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, посетит Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать сделку по редкоземельным металлам.

Украина согласовала с администрацией США условия соглашения и может подписать его уже в ближайшие дни, передавало AFP. "Сейчас официальные лица правительств работают над деталями", - сказал агентству высокопоставленный украинский чиновник.