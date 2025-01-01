В Юрмале появится памятник клубнике

По задумке юрмальского муниципалитета, экологический объект «Клубника» расположится недалеко от железнодорожного вокзала Асари – в парке со скамейками, местом для пикника, настольным теннисом, тренажерами, баскетбольным кольцом и другими парковыми объектами. Сама же ягода должны послужить отсылкой к историческому занятию жителей района – выращиванию клубники.

В муниципалитете утверждают, что клубничные поля занимают в истории Юрмалы особое место. Клубника (в том числе особый местный сорт «Виктория») добралась из приморских садов на рынки Санкт-Петербурга, а когда в 1877 году была открыта железнодорожная линия Рига-Тукумс, на территории станции Асари был организован пункт сбора клубники.

Поля клубники давали работу и средства к существованию как арендаторам, так и владельцам земельных участков, а сама культура выращивания клубники в Юрмале просуществовала вплоть до начала 90-х годов прошлого века, когда ягоды, созревшие в ее садах, еще можно было купить на рынке.

Как сообщает LETA, жюри конкурса оценит проекты претендентов (архитекторов, художников и дизайнеров) на соответствие их концепции теме, экологичности материалов, технологическому решению, вписываемости в городскую среду, а также принципам «Нового европейского Баухауза» (NEB), которые делают акцент на реализации европейского «Зеленого курса» и создании красивой, экологичной и инклюзивной среды обитания. Общий призовой фонд конкурса составит 5000 евро. Идеи можно подать на конкурс дизайна до 3 января 2025 года.