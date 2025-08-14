21 августа в Риге отключат горячую воду в трех районах

Компания напоминает, что владельцы и управляющие домов заранее проинформированы и обязаны уведомить жителей. Ради безопасности перед испытанием теплоноситель будет охлаждён, поэтому уже вечером накануне температура горячей воды снизится.

Проверка займёт один день. Подача горячей воды будет возобновлена вечером того же дня, однако при выявлении повреждений сети возможны локальные отключения до устранения неисправностей.

Во время испытаний жители могут заметить зелёную воду — это окрашенный теплоноситель, безопасный для здоровья и окружающей среды. В случае обнаружения таких утечек “Rīgas Siltums” просит сразу звонить на бесплатный круглосуточный номер 80 0000 90.

В компании подчёркивают, что в период испытаний тепловые сети становятся объектами повышенной опасности, так как давление в них достигает 10–16 бар.