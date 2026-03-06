19-летняя туристка утонула спасаясь от динго!

19-летняя туристка из Канады Пайпер Джеймс погибла на австралийском острове К’гари после нападения диких динго. Судебные эксперты пришли к выводу, что непосредственной причиной смерти стало утопление.

По данным коронерского суда штата Квинсленд, девушка умерла «в результате утопления на фоне множественных травм, полученных вследствие нападения динго».

Тело Пайпер нашли на пляже острова в январе этого года. Последний раз её видели около пяти утра, когда она сказала друзьям в хостеле, что собирается пойти на пляж.

Эксперты обнаружили следы укусов динго. При этом, по данным вскрытия, эти травмы сами по себе не были смертельными.

Следствие считает возможным, что девушка могла войти в воду, пытаясь спастись от животных, после чего утонула.

Остров К’гари, расположенный примерно в 380 километрах к северу от Брисбена, известен своей популяцией динго. На острове живёт около 200 этих животных, которые генетически отличаются от материковых.

После трагедии власти приняли решение усыпить стаю из 10 динго, которую связывают с нападением. На данный момент уничтожены уже восемь животных.

Однако решение вызвало споры. Родители погибшей заявили, что их дочь любила животных и не хотела бы, чтобы динго убивали.

Экологи также предупреждают: популяция динго на острове может оказаться под угрозой исчезновения.

Расследование гибели туристки продолжается.





