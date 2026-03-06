19-летняя туристка утонула спасаясь от динго!

Редакция PRESS 6 марта, 2026 14:46

Животные 0 комментариев

История, которая сначала выглядела загадкой, получила официальное объяснение.

19-летняя туристка из Канады Пайпер Джеймс погибла на австралийском острове К’гари после нападения диких динго. Судебные эксперты пришли к выводу, что непосредственной причиной смерти стало утопление.

По данным коронерского суда штата Квинсленд, девушка умерла «в результате утопления на фоне множественных травм, полученных вследствие нападения динго».

Тело Пайпер нашли на пляже острова в январе этого года. Последний раз её видели около пяти утра, когда она сказала друзьям в хостеле, что собирается пойти на пляж.

Эксперты обнаружили следы укусов динго. При этом, по данным вскрытия, эти травмы сами по себе не были смертельными.

Следствие считает возможным, что девушка могла войти в воду, пытаясь спастись от животных, после чего утонула.

Остров К’гари, расположенный примерно в 380 километрах к северу от Брисбена, известен своей популяцией динго. На острове живёт около 200 этих животных, которые генетически отличаются от материковых.

После трагедии власти приняли решение усыпить стаю из 10 динго, которую связывают с нападением. На данный момент уничтожены уже восемь животных.

Однако решение вызвало споры. Родители погибшей заявили, что их дочь любила животных и не хотела бы, чтобы динго убивали.

Экологи также предупреждают: популяция динго на острове может оказаться под угрозой исчезновения.

Расследование гибели туристки продолжается.
 
 
 

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

