18 ноября в небе над Латвией состоится воздушный парад

«airBaltic» планирует провести пролёт над рекой Даугава на набережной 11 Ноября на самолёте «Airbus A220-300», украшенном красно-бело-красной ливреей латвийского флага. Самолёт «airBaltic» будет виден во время парада, который начнётся в 13:30.

В то же время, неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер, низкая облачность, осадки или плохая видимость, могут повлиять на возможность выполнения полёта на малой высоте над Набережной 11 Ноября. При неблагоприятных метеорологических условиях полёт может быть отменён по соображениям безопасности.

Это будет шестой раз, когда airBaltic примет участие в национальном праздничном параде.

Представители компании сообщают, что в 2018 году, в рамках празднования столетия Латвии, airBaltic преподнесла Латвии подарок — самолёт Airbus A220-300 в особой красно-бело-красной ливрее, а в апреле 2023 года авиакомпания получила второй самолёт Airbus A220-300, оформленный в цветах латвийского флага. В феврале 2025 года airBaltic получила свой 50-й самолёт Airbus A220-300, художественная ливрея которого была вдохновлена ​​латвийским флагом и дополнена элементами дизайна, характерными для всех трёх стран Балтии.