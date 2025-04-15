Данные Земельного кадастра показывают, что 24 марта Анна Эмилия Малыгина, которой недавно исполнилось 18 лет, приобрела в центре столицы недвижимость площадью около 300 квадратных метров и прилегающий участок земли примерно такого же размера за 1,45 миллиона евро.

В доме пять комнат и подсобные помещения.

У дома особенная история — когда-то он принадлежал одному из самых выдающихся латвийских хирургов Павилсу Муцениексу.

Недавно дом выкупили у его сына другие известные люди — бизнесмены Артурс Шведс и Лива Яунозола. Первоначально они намеревались использовать его для собственного проживания, поэтому отремонтировали и обставили дом с большим уважением к его истории.

Теперь у дома новая хозяйка – Анна Эмилия Малыгина. Она родилась в браке миллионера Валерия Малыгина, главы фармацевтической компании Olainfarm, с Сигной Балдере-Силдедзе, дочерью легенды латвийского хоккея Хельмутса Балдериса.

На момент, когда ее отца внезапно призвали в загробный мир, Анне Эмили было всего 12 лет, и ее законным представителем в деле о наследстве на тот момент стала мать.