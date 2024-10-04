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18-летние на крутых тачках гоняют под 120 км/ч: глава CSDD объяснил, почему для молодых водителей сняли ограничения (2)

Редакция PRESS 4 октября, 2024 17:32

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TV24

В программе TV24 «На линии» зритель задал председателю правления Дирекции дорожного движения и безопасности (CSDD) Айварсу Аксёноку такой вопрос: «Как вы относитесь к тому факту, что молодые люди, получившие права в 18 лет, сразу имеют право ездить на огромной скорости, на крутых машинах! Раньше ограничения были минимум на год, а сейчас 18-летний пацан едет на BMW со скоростью 120 км/ч, и - что происходит?!".

Отвечая на вопрос, Аксёнокс, глава CSDD, отметил, что раньше для молодых водителей после получения прав действовало двухлетнее ограничение, когда они должны были ездить с меньшей скоростью.

«Нельзя было ездить выше 80 км/ч, и в окне такого автомобиля обязательно должен был висеть знак, что он не может ехать быстрее 80 км/ч», - напомнил Аксёнокс.

«Но что получается? Мы хотим, чтобы автомобили ехали в потоке равномерно. А если есть машины, которые вынуждены ехать медленнее, то начинаются эти обгоны, которые всегда опасны в пробках. Так что это одна из причин и ответ на этот вопрос», - объяснил глава CSDD.

Другое дело, как этих молодых водителей готовят в автошколах к участию в дорожном движении даже в их возрасте. «Здесь тоже есть над чем поработать! Мы сейчас очень много работаем над улучшением автошкол. Я считаю, что здесь не должно быть никаких ограничений, но родители, общественность тоже должны играть очень важную роль, чтобы видеть, что делают эти молодые люди! Кроме всего прочего, происходит много аварий, когда молодые люди садятся за руль без прав, как это было недавно в серьезном ДТП, в котором погибли четыре человека», - прокомментировал Аксёнокс.

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