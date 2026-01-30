140 ударов палкой на глазах у толпы: женщина потеряла сознание после публичного наказания

В одной из провинций Индонезии публичные телесные наказания до сих пор остаются нормой. На этот раз дело закончилось обмороком и скорой помощью.

Мужчину и женщину обвинили в сексе вне брака и употреблении алкоголя. За это каждому назначили по 140 ударов палкой. После нескольких десятков ударов женщина потеряла сознание и была увезена в больницу.

Наказание проходило в общественном месте — при зрителях. Людей били по спине тростью из ротанга. За происходящим наблюдали десятки человек.

Из общего числа ударов 100 были назначены за интимную связь вне брака, ещё 40 — за употребление алкоголя. Это одно из самых суровых подобных наказаний за последние годы.

Речь идёт о провинции Ачех, где строгие религиозные нормы были введены после получения регионом особой автономии в начале 2000-х годов. С тех пор здесь действуют собственные правила, отличающиеся от остальной страны.

В тот же день наказали ещё несколько человек, включая сотрудника религиозной полиции и женщину, с которой его застали в уединённом месте. Им назначили значительно меньше ударов.

Публичные наказания в регионе применяются за разные нарушения — от азартных игр и алкоголя до интимных отношений. Подобные сцены здесь происходят регулярно и считаются частью установленного порядка.