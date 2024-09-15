«123 дефекта»: многострадальную рижскую улицу Гертрудес снова будут ремонтировать

Летом 2020 года на улице Гертрудес буквально провалился автомобиль. А позже и ещё один. И ещё один.

Что делать — нужно ремонтировать. Но по полной. С заменой коммуникаций, укладкой брусчатки и благоустройством. На всё про всё — 1 368 418 евро.

Но процесс сразу пошёл не так.

Сначала затянули с проектом. Потом с опозданием началась замена коммуникаций. Rīgas siltums стал менять трубы летом 21-го, а Rīgas ūdens — только в октябре. В результате наступил технологический перерыв. Если переводить с бюрократического — зима.

Жители и бизнесмены этому, конечно, были не рады.

Работы по благоустройству уже самой улицы вела компания RERE Vide. И вот называют дату — 31 октября 2022 года состоится торжественное открытие улицы Гертрудес. Правда, этого не случилось. Подрядчик никак не мог закончить ремонт. То нет рабочей силы, то материалы не привезли в срок, то цены выросли. Строители задержку объясняли войной — тротуарную плитку заказывали в Украине.

В итоге самоуправление устало от отговорок и наложило штраф — в размере 1368,42 евро за каждый просроченный день. Всего таких дней было 33.

2023 год. И вот работы, наконец, завершены. По улице снова поехали машины и пошли пешеходы. Но департамент сообщения не принял эту улицу в эксплуатацию. А всё просто — отвратительное качество ремонта: неровное покрытие, проседания, не совпадающие стыки и большие зазоры. Всего — один, два, три — сто двадцать три дефекта.

Что мы в итоге имеем? Недоделанную улицу за более чем миллион наших с вами евро. Финансовые потери кафе, ресторанов и бизнеса на улице Гертрудес. Недовольство горожан. И новый ремонт отремонтированной улицы за почти полмиллиона опять же наших с вами евро. Но делать уже будут другие — MRG Būve. С предыдущими — RERE Vide — расторгли контракт, наложили штраф и удержали 10% от суммы договора. Новые подрядчики обещают всё сделать до конца ноября этого года.

А знаете, что самое интересное? Это только один из трёх этапов реконструкции улицы Гертрудес. Предусмотрены ещё два — от улицы Бривибас и до улицы Сколас. И от улицы Барона до улицы Чака. Закупку на выполнение работ объявят только в следующем году.