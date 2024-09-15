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«123 дефекта»: многострадальную рижскую улицу Гертрудес снова будут ремонтировать

© Lsm.lv 15 сентября, 2024 10:19

Новости Латвии 0 комментариев

Только что отремонтированная улица Гертрудес будет снова отремонтирована. Почти за полмиллиона евро. Компания MRG Būve должна до конца ноября устранить все дефекты, которые оставил после себя предыдущий строительный подрядчик. Что же пошло не так на улице Гертрудес — в материале корреспондента LSM+ Эвалда Дукуля.

Летом 2020 года на улице Гертрудес буквально провалился автомобиль. А позже и ещё один. И ещё один.

Что делать — нужно ремонтировать. Но по полной. С заменой коммуникаций, укладкой брусчатки и благоустройством. На всё про всё — 1 368 418 евро.

Но процесс сразу пошёл не так.

Сначала затянули с проектом. Потом с опозданием началась замена коммуникаций. Rīgas siltums стал менять трубы летом 21-го, а Rīgas ūdens — только в октябре. В результате наступил технологический перерыв. Если переводить с бюрократического — зима.

Жители и бизнесмены этому, конечно, были не рады.

Работы по благоустройству уже самой улицы вела компания RERE Vide. И вот называют дату — 31 октября 2022 года состоится торжественное открытие улицы Гертрудес. Правда, этого не случилось. Подрядчик никак не мог закончить ремонт. То нет рабочей силы, то материалы не привезли в срок, то цены выросли. Строители задержку объясняли войной — тротуарную плитку заказывали в Украине.

В итоге самоуправление устало от отговорок и наложило штраф — в размере 1368,42 евро за каждый просроченный день. Всего таких дней было 33.

2023 год. И вот работы, наконец, завершены. По улице снова поехали машины и пошли пешеходы. Но департамент сообщения не принял эту улицу в эксплуатацию. А всё просто — отвратительное качество ремонта: неровное покрытие, проседания, не совпадающие стыки и большие зазоры. Всего — один, два, три — сто двадцать три дефекта.

Что мы в итоге имеем? Недоделанную улицу за более чем миллион наших с вами евро. Финансовые потери кафе, ресторанов и бизнеса на улице Гертрудес. Недовольство горожан. И новый ремонт отремонтированной улицы за почти полмиллиона опять же наших с вами евро. Но делать уже будут другие — MRG Būve. С предыдущими — RERE Vide — расторгли контракт, наложили штраф и удержали 10% от суммы договора. Новые подрядчики обещают всё сделать до конца ноября этого года.

А знаете, что самое интересное? Это только один из трёх этапов реконструкции улицы Гертрудес. Предусмотрены ещё два — от улицы Бривибас и до улицы Сколас. И от улицы Барона до улицы Чака. Закупку на выполнение работ объявят только в следующем году.

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