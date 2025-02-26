12 сотрудников латвийской компании подверглись сексуальному насилию, но молчали

«В прошлом году меня пригласили в одну компанию, где после изучения анкеты удовлетворенности сотрудников выяснилась шокирующая статистика: 12 сотрудников в течение года подверглись сексуальному насилию. Кроме того, 20 % всего коллектива наблюдали сексуальное насилие, но никто не сообщил об этом», - рассказывает Лига Берзиня на онлайн-семинаре Skalbes „Европейский день жертв преступлений 2025“. Эти цифры шокируют, потому что они свидетельствуют не только о распространенности сексуального насилия, но и о культуре молчания на рабочем месте».

Берзиня была потрясена и спросила главу компании: «Как такое возможно?». «Мы знали, но не думали, что все настолько плохо...» Такая позиция показывает, что менеджеры часто имеют информацию о происходящем, но предпочитают бездействовать, возможно, боясь потерять репутацию или не зная, как поступать в таких ситуациях.

Берзиня подчеркивает, что на рабочем месте происходят только те вещи, которые принимаются всем коллективом. Это означает, что насилие - в любой форме, эмоциональной, физической или сексуальной - происходит только в том случае, если оно молчаливо принимается. Такая культура молчания не только защищает преступников, но и нормализует насилие, оставляя жертв уязвимыми и изолированными.