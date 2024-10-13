100 дней Кира Стармера: как новые власти Британии растеряли популярность сразу после триумфа на выборах

Почему так получилось, и стоит ли делать далеко идущие выводы из первых трудных 100 дней премьерства Кира Стармера?

Стармер успел пережить уже несколько скандалов. Сначала от него сбежали несколько депутатов, возмущенных сокращением субсидий на тепло для пенсионеров. Потом разругались помощники премьер-министра, и ему пришлось перетасовывать аппарат едва назначенного правительства.

Но самым неприятным оказался скандал с подаяниями главного спонсора Лейбористской партии лорда Вахида Алли, подарившего Стармеру костюмов и очков почти на 20 тысяч фунтов. За эти деньги в Британии можно купить новую машину вроде Volkswagen Polo или Peugeot 208.

В итоге рейтинг одобрения партии Стармера рухнул с +1 до минус 27, а его личный рейтинг — до минус 30 с минус трёх. К концу сентября 53% британцев считали, что он плохо справляется с обязанностями премьер-министра; 23% говорили, что разочаровались в новом правительстве.

А начиналось все совсем иначе.

Стармера буквально на руках внесли на Даунинг-стрит избиратели, эксперты, бизнес и общественники, уставшие от скандалов, культурных войн и хаоса нескольких правительств консерваторов. Стармер назначил министрами авторитетных в своих отраслях людей. Это выгодно отличало новое правительство технократов от прежнего идеологически заряженного кабинета, в который отбирали не столько за за компетентность, сколько за лояльность или безусловную поддержку брексита.

Только на мировой арене новый лидер Британии выступает пока без провалов и конфузов. Он быстро навел дипломатические мосты с Европейским союзом взамен сожженных после брексита и активно взялся поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, за что выступает подавляющее большинство британцев.

Вся жизнь впереди

«100 дней у власти — глупый повод подводить итоги, — сказал глава исследовательского центра UK in a Changing Europe Ананд Менон. — Особенно с учетом того, что парламент дважды за это время уходил на каникулы и лейбористы толком не успели собственно поуправлять страной».

Главные события впереди — в конце октября новое правительство представит первый годовой бюджет, а в начале следующего года — многолетний финансовый план.

«Только тогда новая власть сможет сказать: вот наш план, вот что мы делаем, вот такие у нас приоритеты, и вот — деньги на всё это», — сказала Сэм Фридман из исследовательского центра Institute for Government

Спешить Стармеру некуда: следующие выборы в парламент только через пять лет. Запас прочности для принятия непопулярных решений у него есть. Но и расслабляться не приходится, поскольку на популярные решения нет денег в казне.

Уже 30 октября, представляя новый бюджет, министр финансов Рэйчел Ривз вынуждена будет объявить о повышении налогов, чтобы закрыть дыру в казне, унаследованную от предыдущего правительства. А поскольку лейбористы шли на выборы с обещанием не повышать сборы с населения и бизнеса, пространство для маневра у них ограничено маргинальными сборами вроде налога на наследство, на иностранцев и на частные школы.

Если и бюджет, и пересмотр многолетнего финансового плана выйдут провальными, у лейбористов начнутся серьезные проблемы, утверждает Фридман.

«А если сделают все правильно — всё плохое будет забыто», — сказала она.

Почему британцы разлюбили Стармера

По двум главным причинам.

Во-первых, на июньских выборах люди голосовали не за него и лейбористов, а против Риши Сунака и консерваторов, поскольку разуверились в их способности управлять страной и решить две главные (согласно опросам) проблемы Британии: падение уровня жизни и кризис в государственной системе здравоохранения.

А во-вторых, потому что ста дней недостаточно для решения этих проблем. Можно было бы зажечь население верой в будущее, мобилизовать на свершения — но для этого у Стармера не хватает харизмы. Полюбуйтесь сами: его отчет для соцсетей о достижениях первых 100 дней гарантированно излечивает бессонницу всего за две с половиной минуты.

«Главный провал новой власти — полное отсутствие четкой политической программы. Нет ясного понимания, откуда и куда мы идем, и кто нас туда ведет, — говорит Ананд Менон. — Эту пустоту и заполняют мелкие истории про костюмы, бесплатные билеты на концерт Тейлор Свифт, на футбол, и так далее».

Ничего незаконного в подарках Стармеру и его соратникам не было, все было задекларировано и доступно широкой общественности. Однако осадок остался. Потому что именно от такого устали избиратели, именно против этого голосовали.

«Скандал с „подарками“ лишь укрепляет общественность во мнении, что ничего не изменилось, и доверие к политикам продолжает падать, — пишут исследователи UK in a Changing Europe. — На это накладывается личная проблема Стармера. В эпоху скандалов Бориса Джонсона он выступал с позиций защитника морали и чистоты».

А теперь ему самому приходится отбиваться от обвинений в нечистоплотности. В отличие от балагура-ловеласа Джонсона, деревянному экс-прокурору Стармеру сложнее обаять публику и заставить ее забыть и простить.

«В том, что Стармер непопулярен, нет ничего нового. Он был непопулярен как лидер оппозиции, да и вообще — в современной истории ни разу столь непопулярный политик не становился премьер-министром на выборах», — говорит один из самых авторитетных социологов страны Джон Кёртис из NatCen Social Research.

«Нет ничего удивительного в том, что на лейбористов в первые 100 дней свалилось больше неприятностей, чем они, возможно, заслуживают. Потому что они у власти только благодаря ошибкам предыдущего правительства, а не потому, что их от души поддерживает большинство избирателей»

Грозит ли Стармеру отставка

Киру Стармеру и лейбористам в целом пока ничего не угрожает.

Скандал с бесплатными костюмами, очками и билетами быстро сошел на нет. По данным опросов, из разочаровавшихся лейбористами после их первых трех месяцев у власти только 2% назвали причиной подарки спонсоров. Гораздо больше задела отмена субсидий некоторым пенсионерам (28%), «неверные приоритеты» (13%) и «отсутствие перемен» (8%).

«Главная проблема лейбористов на этом этапе — ничего особо не изменилось. В решении двух больших кризисов — доходов населения и здравоохранения — продвинуться у них не было времени», — говорит Сэм Фридман.

«С другой стороны, скандалы с подарками и прочая, знакомые по прежним временам, фактически продолжились. Поэтому людям кажется, что ничего не изменилось, а выборы-то были про перемены. Лейбористы обещали перемены, и электорат явно желал сменить тех, что были раньше».

Именно поэтому лейбористы пришли к власти, соглашается социолог Кёртис, который называет триумф лейбористов над консерваторами «самой неубедительной победой в послевоенной истории британской политики».

«Даже не думайте, что эта власть популярна. Ничуть, — сказал он. — Большинство в парламенте у них, конечно, внушительное, но достаточно посмотреть на явку избирателей. Всего 35%. Ни одна партия никогда не получала большинства при такой явке. Поэтому пространство для маневра у них ограничено».

Однако и 100 дней не рубеж, подтверждают социологи.

«У Кира Стармера еще есть время завоевать сердца общественности», — пишут эксперты YouGov.

«В предвыборную кампанию только 10% опрошенных ожидали результатов в первые 100 дней. Первый год важнее: 43% всех избирателей и 58% сторонников лейбористов отвечали, что ждут прогресса к июлю 2025 года».