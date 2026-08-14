Потому что речь идёт о продаже времени. Причём времени совсем небольшого — иногда нескольких миллисекунд.

Трамп давно использует Truth Social не только как социальную сеть, но и как своеобразную президентскую телеграфную ленту. Там появляются сообщения о военных ударах и прекращении огня, назначениях и увольнениях руководителей ведомств, важнейших решениях внутренней политики. Словом, новости, после которых биржевые графики иногда начинают двигаться быстрее, чем журналист успевает допить кофе.