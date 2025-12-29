Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
10 января в Риге состоится самое громкое бойцовское шоу Латвии — “BAZARA 0 Fight Club III”

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 11:43

Спорт 0 комментариев

“BAZARA 0 Fight Club III” пройдет 10 января 2026 года в Xiaomi Arena в Риге. Уже третье мероприятие стремительно развивающейся бойцовской серии “BAZARA 0” соберет ведущих латвийских бойцов и спортсменов из-за рубежа, которые сразятся по специальным гибридным правилам. Шоу обещает зрителям адреналиновые поединки с высококлассным техническим оформлением, поднимая балтийские бойцовские ивенты на новый уровень.

Команда “BAZARA 0” уже доказала свою состоятельность первыми двумя шоу. “BAZARA 0 Fight Club II”, который состоялся 8 мая 2025 года, включал 10 поединков по гибридным правилам в клетке, тогда как третье шоу предложит расширенную программу из 12 пар. Среди главных ожидаемых боев — выяснение отношений между латвийским шоуменом Кристапом Зутом и боксёром Францисом Розенталсом, бой за пояс чемпиона “BAZARA 0 Fight Club” в категории Pound-for-Pound по кикбоксингу между легендами латвийского кикбоксинга Зауром Джавадовым и Кристапом Зиле, а также поединок тяжеловесов Артура Скабарниека и Квентина «Рускова» Домингоса. В шоу также примут участие бывший чемпион Европы по версии WBO в боксе Ричардс Болотникс, чемпион мира ADCC Хасан Межиев, братья Аукштикални и другие.

Основатель “BAZARA 0” Даник Весненок неоднократно подчеркивал, что его долгосрочная цель — создать лучший бойцовский шоу-проект в Латвии.

«BAZARA 0 Fight Club III — это потенциально крупнейшее бойцовское шоу в истории Латвии, созданное специально для латвийской публики и Латвии», — комментирует Весненок. — «Мы старались не привлекать чрезмерное количество международных звезд, а сосредоточиться на лучших бойцах из нашей страны, чтобы создать самые зрелищные и интересные поединки. Вся команда работает интенсивно. Мы готовим мощные визуальные решения и атмосферу, заботимся о том, чтобы всё — и в клетке, и за её пределами — проходило на высочайшем уровне. Я сам был бойцом, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы и сами спортсмены получали удовольствие от этого процесса. Думаю, это крупнейшее мероприятие, которое мы способны организовать в пределах Латвии — но это не предел. Всегда можно сделать лучше. Пусть всё получится!»

Двери арены откроются в 18:00, начало главного шоу — в 19:00. Билеты доступны в на портале Biļešu Serviss. Партнерами шоу являются OlyBet Sporta bārs, Lucky Punch Energy Drink, SlotsFighter.com, Baltic Watches и другие.

Главные новости

“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
Важно

“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»
Важно

Наше мнение шерифа не интересует: Чекушин о том, почему молчат «лояльные русские»

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?
Важно

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Загрузка

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Камер на светофорах станет больше: десятки тысяч штрафов научат ездить

В этом году на улицах Риги фиксацию нарушений правил дорожного движения осуществляют не только радары скорости и размещенные в полицейских машинах видеокамеры, но и камеры проезда на красный сигнал светофора на перекрестках. Они зафиксировали 24 000 нарушений!

