10 000 евро за лучший вариант: помогите преобразить улицу Йомас

В самоуправлении отмечают, что Йомас ежегодно посещают около трёх миллионов человек. Пешеходная улица длиной примерно 1,1 км давно стала главным коммерческим центром Юрмалы — здесь расположены кафе, рестораны, точки с мороженым и сезонные развлечения.

При этом городские власти признают, что из-за благоустройства и строительства, проводившихся в разные годы, а также разнородной рекламы и вывесок среда стала визуально фрагментированной. Задача конкурса — разработать современную концепцию благоустройства и визуальной идентичности улицы, которая будет удобной круглый год и повысит привлекательность Юрмалы для жителей и туристов, а также поддержит развитие бизнеса.

Жюри будет оценивать архитектурное и ландшафтное качество проектов, функциональность, доступность, устойчивость решений и общий визуальный стиль.

Призовой фонд конкурса составляет 10 000 евро. Работы принимаются в Центр культурного пространства и дизайна среды Юрмалы в Дубулты до 10 июня, 16:00.