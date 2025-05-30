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Доступность

1 июня в Риге пройдёт веломарафон Toyota: опять перекроют центр города

Редакция PRESS 30 мая, 2025 20:23

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В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

Ограничения затронут не только автомобили. По маршруту веломарафона будут запрещены:

движение и парковка электросамокатов,
изменятся маршруты общественного транспорта,
на Южном мосту будет перекрыта одна из полос.


Организаторы предупреждают: перекрытие улиц начнётся заранее — в целях подготовки трассы и обеспечения безопасности участников. До старта марафона в ряде мест будут установлены пропускные пункты.


График ограничений

Начало ограничений — суббота, 31 мая, с 17:00.
Окончание — воскресенье, 1 июня, в 19:00.

В течение этого времени будет запрещена остановка и парковка на:

набережной 11 Ноября (от Каменного моста до улицы Муйтас),
параллельной улице,
улице Цитаделес (от улицы Торня до Президентского замка).


В день марафона, 1 июня, улицы и мосты будут перекрываться в зависимости от времени заездов.

Подробная карта ограничений  на сайте организаторов.

 Ограничения в движении общественного транспорта
С 11:00 до 17:00 1 июня изменится движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:

Автобусы №13, 30, 37, 41 и 53,
Троллейбусы №5 и 25
будут курсировать через Вантовый мост, без заезда на Кипсалу в направлении из Пардаугавы в центр.
 Остановка «Кипсала» будет временно перенесена на основную проезжую часть.

Более подробную информацию о маршрутах можно найти на сайте.


Расписание заездов
11:15 — Спортивный заезд (дистанция 45 км)
12:45–14:15 — Семейный заезд
14:40–16:00 — Народный заезд
На время каждого заезда движение на трассе будет полностью перекрыто.

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