1 июня в Риге пройдёт веломарафон Toyota: опять перекроют центр города

Ограничения затронут не только автомобили. По маршруту веломарафона будут запрещены:

движение и парковка электросамокатов,

изменятся маршруты общественного транспорта,

на Южном мосту будет перекрыта одна из полос.



Организаторы предупреждают: перекрытие улиц начнётся заранее — в целях подготовки трассы и обеспечения безопасности участников. До старта марафона в ряде мест будут установлены пропускные пункты.



График ограничений

Начало ограничений — суббота, 31 мая, с 17:00.

Окончание — воскресенье, 1 июня, в 19:00.

В течение этого времени будет запрещена остановка и парковка на:

набережной 11 Ноября (от Каменного моста до улицы Муйтас),

параллельной улице,

улице Цитаделес (от улицы Торня до Президентского замка).



В день марафона, 1 июня, улицы и мосты будут перекрываться в зависимости от времени заездов.

Подробная карта ограничений на сайте организаторов.

Ограничения в движении общественного транспорта

С 11:00 до 17:00 1 июня изменится движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:

Автобусы №13, 30, 37, 41 и 53,

Троллейбусы №5 и 25

будут курсировать через Вантовый мост, без заезда на Кипсалу в направлении из Пардаугавы в центр.

Остановка «Кипсала» будет временно перенесена на основную проезжую часть.

Более подробную информацию о маршрутах можно найти на сайте.



Расписание заездов

11:15 — Спортивный заезд (дистанция 45 км)

12:45–14:15 — Семейный заезд

14:40–16:00 — Народный заезд

На время каждого заезда движение на трассе будет полностью перекрыто.