1 июня в Риге пройдёт веломарафон Toyota: опять перекроют центр города

Ограничения затронут не только автомобили. По маршруту веломарафона будут запрещены:
движение и парковка электросамокатов,
изменятся маршруты общественного транспорта,
на Южном мосту будет перекрыта одна из полос.
Организаторы предупреждают: перекрытие улиц начнётся заранее — в целях подготовки трассы и обеспечения безопасности участников. До старта марафона в ряде мест будут установлены пропускные пункты.
График ограничений
Начало ограничений — суббота, 31 мая, с 17:00.
Окончание — воскресенье, 1 июня, в 19:00.
В течение этого времени будет запрещена остановка и парковка на:
набережной 11 Ноября (от Каменного моста до улицы Муйтас),
параллельной улице,
улице Цитаделес (от улицы Торня до Президентского замка).
В день марафона, 1 июня, улицы и мосты будут перекрываться в зависимости от времени заездов.
Подробная карта ограничений на сайте организаторов.
Ограничения в движении общественного транспорта
С 11:00 до 17:00 1 июня изменится движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:
Автобусы №13, 30, 37, 41 и 53,
Троллейбусы №5 и 25
будут курсировать через Вантовый мост, без заезда на Кипсалу в направлении из Пардаугавы в центр.
Остановка «Кипсала» будет временно перенесена на основную проезжую часть.
Более подробную информацию о маршрутах можно найти на сайте.
Расписание заездов
11:15 — Спортивный заезд (дистанция 45 км)
12:45–14:15 — Семейный заезд
14:40–16:00 — Народный заезд
На время каждого заезда движение на трассе будет полностью перекрыто.