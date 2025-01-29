Золотые бобы: вырастут ли в Латвии цены на шоколад?

В апреле 2023 года тонна этой сырьевой культуры на бирже стоила 2856 долларов, а в апреле 2024 года её стоимость была уже 12 115 долларов, установив исторический рекорд. Тенденция -- так себе...

Что случилось? По мнению аналитиков из старейших и самых влиятельных финансовых конгломератов на планете, J.P.Morgan, рост цен на какао в значительной степени обусловлен глобальной нехваткой какао, которая сохраняется с начала 2024 года.

Распространение болезней, изменение климата и угрожающие погодные условия привели к гибели сельскохозяйственных культур в Западной Африке, на долю которой приходится около 80% мирового производства какао, а доступность какао находится на историческом минимуме.

В Центральной Африке с прошлого года засушливая погода чередуется с сильными осадками. Это пагубно сказывается на урожае какао-бобов, их товарные запасы сокращаются.

Главные производители какао-бобов — Кот-д’Ивуар и Гана, у них самые большие плантации шоколадных деревьев в мире. Они обеспечивают 60-70% глобального экспорта.

«Мы считаем, что рынок шоколада ожидает беспрецедентная в новейшей истории инфляция», – считает Селин Паннути, глава подразделения European Staples & Beverages, J.P. Morgan.

Как на наше предприятие Laima, вернее, весь холдинг Orkla Latvija повлияет рост цен на какао-бобы?

Отвечает руководитель отдела коммуникаций SIA Orkla Latvija Лаура Багата:

— На данный момент мы очень внимательно следим за развитием ситуации на мировом рынке какао. Урожай какао во всех странах-экспортерах зависит не только от климатических условий и их изменений, но и от непрерывно растущего спроса, который наблюдается в последние годы. Потребление шоколада в мире за последние годы увеличилось, но производители какао не в состоянии удовлетворить этот спрос. Это объясняется не только влиянием климатических изменений на урожай, но и недостатком знаний в сельском хозяйстве, а также использованием устаревших методов ведения хозяйства. Уже несколько десятилетий какао-плантации не восстанавливаются, что, в свою очередь, приводит к падению объемов урожая. Помимо этого, различные спекуляции на рынке какао не являются чем-то новым и в настоящий момент привели к рекордно высокой цене на какао-бобы на мировом рынке, которая является самой высокой с 1970-х годов. В мире предполагают, что для стабилизации рынка общий спрос на какао-бобы должен быть снижен примерно на 30% или, соответственно, должны быть увеличены объемы урожая.

Хотя рост цен на какао уже сейчас повлиял на стоимость шоколада и, если мировые цены останутся на рекордно высоком уровне, это, возможно, будет иметь влияние и в будущем, на данный момент развитие рынка какао остается неопределенным, и мы продолжаем следить за ситуацией на мировых рынках.

Что касается мировой кризисной ситуации на рынке какао, на данный момент конкретных решений мы еще не приняли и продолжаем наблюдать за развитием событий.

Людмила ВЕВЕРЕ