Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Января Завтра: Aivars, Valerijs
Доступность

Золотые бобы: вырастут ли в Латвии цены на шоколад?

«Еженедельник Суббота» 29 января, 2025 15:45

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Мировые цены на основную составляющую шоколада — какао-бобы — за прошлый год выросли в пять раз! Как это может отразится на стоимости любимого лакомства на территории Латвии?

В апреле 2023 года тонна этой сырьевой культуры на бирже стоила 2856 долларов, а в апреле 2024 года её стоимость была уже 12 115 долларов, установив исторический рекорд. Тенденция -- так себе...

Что случилось? По мнению аналитиков из старейших и самых влиятельных финансовых конгломератов на планете, J.P.Morgan, рост цен на какао в значительной степени обусловлен глобальной нехваткой какао, которая сохраняется с начала 2024 года.

Распространение болезней, изменение климата и угрожающие погодные условия привели к гибели сельскохозяйственных культур в Западной Африке, на долю которой приходится около 80% мирового производства какао, а доступность какао находится на историческом минимуме.

В Центральной Африке с прошлого года засушливая погода чередуется с сильными осадками. Это пагубно сказывается на урожае какао-бобов, их товарные запасы сокращаются.

Главные производители какао-бобов — Кот-д’Ивуар и Гана, у них самые большие плантации шоколадных деревьев в мире. Они обеспечивают 60-70% глобального экспорта.

«Мы считаем, что рынок шоколада ожидает беспрецедентная в новейшей истории инфляция», – считает Селин Паннути, глава подразделения European Staples & Beverages, J.P. Morgan.

Как на наше предприятие  Laima, вернее, весь холдинг Orkla Latvija повлияет рост цен на какао-бобы?

Отвечает руководитель отдела коммуникаций SIA Orkla Latvija Лаура Багата:

— На данный момент мы очень внимательно следим за развитием ситуации на мировом рынке какао. Урожай какао во всех странах-экспортерах зависит не только от климатических условий и их изменений, но и от непрерывно растущего спроса, который наблюдается в последние годы. Потребление шоколада в мире за последние годы увеличилось, но производители какао не в состоянии удовлетворить этот спрос. Это объясняется не только влиянием климатических изменений на урожай, но и недостатком знаний в сельском хозяйстве, а также использованием устаревших методов ведения хозяйства. Уже несколько десятилетий какао-плантации не восстанавливаются, что, в свою очередь, приводит к падению объемов урожая. Помимо этого, различные спекуляции на рынке какао не являются чем-то новым и в настоящий момент привели к рекордно высокой цене на какао-бобы на мировом рынке, которая является самой высокой с 1970-х годов. В мире предполагают, что для стабилизации рынка общий спрос на какао-бобы должен быть снижен примерно на 30% или, соответственно, должны быть увеличены объемы урожая.

Хотя рост цен на какао уже сейчас повлиял на стоимость шоколада и, если мировые цены останутся на рекордно высоком уровне, это, возможно, будет иметь влияние и в будущем, на данный момент развитие рынка какао остается неопределенным, и мы продолжаем следить за ситуацией на мировых рынках.

Что касается мировой кризисной ситуации на рынке какао, на данный момент конкретных решений мы еще не приняли и продолжаем наблюдать за развитием событий.

Людмила ВЕВЕРЕ

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проверяют каждый чемодан и всех штрафуют: Рамона Петравича пожаловалась на airBaltic

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Экс-министр благосостояния, политик Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") решила на своей странице в Facebook предупредить туристов о том, что местная авиакомпания airBaltic взялась строго контролировать условия перевоза багажа.

Экс-министр благосостояния, политик Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") решила на своей странице в Facebook предупредить туристов о том, что местная авиакомпания airBaltic взялась строго контролировать условия перевоза багажа.

Читать
Загрузка

«Это же голландцы, у них и премьер НАТО возглавил»: юрист о необъяснимой «мягкости» полиции к фанатам у Милды

Выбор редакции 20:19

Выбор редакции 0 комментариев

Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы  - Милды.

Глава Объединения юристов Рихард Бунка, в прошлом начальник службы безопасности Рижской Центральной тюрьмы, комментирует press.lv недавние беспорядки со стрельбой петардами у главного символа столицы  - Милды.

Читать

Подписано соглашение с «Lufthansa»: она станет стратегическим инвестором «airBaltic»

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Подписан договор с авиакомпанией "Lufthansa", которая станет стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщила в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

Подписан договор с авиакомпанией "Lufthansa", которая станет стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщила в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

Читать

Латвию спасут китайцы? Преподаватель вуза — о наблюдениях за иностранными студентами

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

Преподаватель латвийского вуза Мартиньш Шталс поделился в сети Х своими наблюдениями за иностранными студентами. И размышлениями о их будущем - в Латвии...

Преподаватель латвийского вуза Мартиньш Шталс поделился в сети Х своими наблюдениями за иностранными студентами. И размышлениями о их будущем - в Латвии...

Читать

Нужна помощь: знаменитая православная церковь пострадала от пожара в Лимбажи

Важно 19:45

Важно 0 комментариев

Знаменитый православный собор в Лимбажи сильно пострадал от пожара, который случился в ночь с 23 на 24 января. Храму нанесен серьезный ущерб - пострадали уникальные росписи, стены, окна, сгорел сарай. 

Знаменитый православный собор в Лимбажи сильно пострадал от пожара, который случился в ночь с 23 на 24 января. Храму нанесен серьезный ущерб - пострадали уникальные росписи, стены, окна, сгорел сарай. 

Читать

Тайна костюма Мелании Трамп: СМИ теряются в догадках, а надо было просто посмотреть советский фильм (ФОТО)

Мир 19:27

Мир 0 комментариев

Со дня инаугурации Дональда Трампа прошло уже больше недели, а СМИ продолжают бурно обсуждать наряд, в котором была одета его жена Мелания.

Со дня инаугурации Дональда Трампа прошло уже больше недели, а СМИ продолжают бурно обсуждать наряд, в котором была одета его жена Мелания.

Читать

Спрос не рождает предложение? Латышская мама жалуется на обилие мультфильмов на русском языке

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Чтобы отпраздновать именины своей дочери Ребекки, рижанка Элина решила ознакомиться с репертуаром анимационных фильмов в одном из столичных кинотеатров. И была крайне удивлена, обнаружив, что большинство мультфильмов идет на русском языке, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Чтобы отпраздновать именины своей дочери Ребекки, рижанка Элина решила ознакомиться с репертуаром анимационных фильмов в одном из столичных кинотеатров. И была крайне удивлена, обнаружив, что большинство мультфильмов идет на русском языке, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать