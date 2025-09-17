«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях

26-летний Васильев включен в "золотой" состав Латвийского олимпийского отряда (LOV) на сезон 2025/26 года по зимним видам спорта.

По информации на сайте LOV, планируемое финансирование тренировочной работы спортсмена "золотого" состава варьируется в пределах от 16 000 до 20 000 евро.

Васильев на сайте ko-fi.com начал сбор пожертвований, попросив помощи сторонников, чтобы он смог лучше подготовиться к Олимпийскому сезону.

"Я попал в нежелательную ситуацию, начав этот олимпийский сезон. За последние месяцы я тяжело подавлен из-за длительных проблем с Латвийской ассоциацией конькобежного спорта", - заявил Васильев в сообщении.

"Они помешали моей подготовке и лишили меня необходимых в этот критический момент духовных и финансовых ресурсов", - пояснил в продолжении латвийский фигурист.

"Похоже, частичное решение достигнуто, но я должен признать, что время уже потеряно", - добавил Васильев.

Васильев - многократный чемпион Латвии. В 2022 году на чемпионате Европы в Таллинне он завоевал бронзовую медаль.

Латвийский фигурист Васильев принял участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане и 2022 года в Пекине, завоевав 19-е и 13-е места соответственно.

В этом году весной Васильев занял 11-е место на чемпионате мира, который проходил в американском городе Бостон.