Zinkosan: переживём осень без простуды!
Осень – это пора яблочных пирогов, золотых листьев, уютных вечеров у камина и, к сожалению, простуд. Попал под холодный дождик, промочил ноги, сел в троллейбус рядом с чихающим соседом – и готово. Насморк, температура, боль в горле, кашель... А еще именно осенью обостряются хронические заболевания, которые мирно дремали летом.
Как не омрачить плохим самочувствием это прохладное, но такое красивое время года? В этом вам поможет Zinkosan!
Волшебник по имени ЦИНК
В составе пищевой добавки Zinkosan - цитрат цинка и витамин С, два важных антиоксиданта для защиты клеток, дополняющие друг друга.
Цинк - это минерал-волшебник, который играет ключевую роль в функционировании иммунной системы человека. Именно он помогает активировать работу кровяных телец, которые борются с простудой и вирусами. Недостаток цинка может ослабить иммунитет, повысить риск инфекций и продлить время восстановления после болезни.
Этот минерал очень важен для синтеза белков, образования ДНК и деления клеток. Он обеспечивает нормальный углеводный обмен, поддерживает здоровье костей, ногтей, волос, способствует заживлению ран. Помимо этого, цинк оказывает модулирующее воздействие на систему гормонов, а потому крайне полезен для поддержания репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин.
В пищевой добавке Zinkosan цинк содержится в виде органического цитрата, который отлично усваивается и не раздражает слизистую оболочку желудка.
Витамин С и чудо-вишня
Второй не менее важный компонент пищевой добавки Zinkosan - витамин С. Всем известно, что этот витамин помогает нам оставаться здоровыми, нейтрализуя свободные радикалы. Если бы в витаминном королевстве выбирали короля, то корона наверняка досталась бы витамину С.
Для Zinkosan витамин С получают из вишни ацерола. Эта чудо-вишня растет в Центральной и Южной Америке, цветет бело-розовыми цветами, которые потом превращаются в ярко-красные плоды. Каждая ягодка ацеролы — настоящий мини-завод по производству витамина С. В ацероле не просто его много, а чудовищно много! В 30-40 раз больше, чем в лимонах и апельсинах!
Судите сами: средний уровень витамина С в апельсинах (на 100 граммов) — 49 мг, в лимонах — 57 мг, а в ацероле — 1 678 мг! Наряду с витамином С ацерола содержит витамины А, B1, B2, магний, калий, ниацин, кальций и др.
Настрой – боевой!
Согласитесь, что такой «убойный» коктейль – цинк + витамин С из вишни ацерола – способен придать силы для борьбы с любой простудой.
Zinkosan в самые кратчайшие сроки приведет ваш организм в боевой настрой — поможет выдержать любые перегрузки, преодолеть смену времен года, убережет от вирусов, подарит заряд энергии.
…Осень, говорите? Ну и пусть! Принимая Zinkosan регулярно, вы будете всегда бодры и здоровы.
Важно! Zinkosan создан из натуральных компонентов - без глютена, дрожжей, лактозы. Подходит веганам.
Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости ее использования обязательно консультируйтесь с семейным врачом.