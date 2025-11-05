Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Zinkosan: переживём осень без простуды!

Осень – это пора  яблочных пирогов, золотых листьев, уютных вечеров у камина и, к сожалению, простуд. Попал под холодный дождик, промочил ноги, сел в троллейбус рядом с чихающим соседом – и готово. Насморк, температура, боль в горле, кашель... А еще именно осенью обостряются хронические заболевания, которые мирно дремали летом. 

Как не омрачить плохим самочувствием это прохладное, но такое красивое время года? В этом вам поможет Zinkosan!

Волшебник по имени ЦИНК

В составе пищевой добавки Zinkosan - цитрат цинка и витамин С, два важных антиоксиданта для защиты клеток, дополняющие друг друга. 

Цинк - это минерал-волшебник, который играет ключевую роль в функционировании иммунной системы человека. Именно он помогает активировать работу кровяных телец, которые борются с простудой и вирусами. Недостаток цинка может ослабить иммунитет, повысить риск инфекций и продлить время восстановления  после болезни.

Этот минерал очень важен для синтеза белков, образования ДНК и деления клеток. Он обеспечивает нормальный углеводный обмен, поддерживает здоровье костей, ногтей, волос, способствует заживлению ран. Помимо этого, цинк оказывает модулирующее воздействие на систему гормонов, а потому крайне полезен для поддержания репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин.

В пищевой добавке Zinkosan цинк содержится в виде органического цитрата, который отлично усваивается и не раздражает слизистую оболочку желудка.

Витамин С и чудо-вишня

Второй не менее важный компонент пищевой добавки  Zinkosan - витамин С. Всем известно, что этот витамин помогает нам оставаться здоровыми, нейтрализуя свободные радикалы. Если бы в витаминном королевстве выбирали короля, то корона наверняка досталась бы витамину С. 

Для Zinkosan витамин С получают из вишни ацерола. Эта чудо-вишня растет в Центральной и Южной Америке, цветет бело-розовыми цветами, которые потом превращаются в ярко-красные плоды. Каждая ягодка ацеролы — настоящий мини-завод по производству витамина С. В ацероле не просто его много, а чудовищно много! В 30-40 раз больше, чем в лимонах и апельсинах!

Судите сами: средний уровень витамина С в апельсинах (на 100 граммов) — 49 мг, в лимонах — 57 мг, а в ацероле — 1 678 мг! Наряду с витамином С ацерола содержит витамины А, B1, B2, магний, калий, ниацин, кальций и др.

Настрой – боевой!

Согласитесь, что такой «убойный» коктейль – цинк + витамин С  из вишни ацерола – способен придать силы для борьбы с любой простудой.  

Zinkosan в самые кратчайшие сроки приведет ваш организм в боевой настрой — поможет выдержать любые перегрузки, преодолеть смену времен года, убережет от вирусов, подарит заряд энергии.

…Осень, говорите?  Ну и пусть! Принимая Zinkosan регулярно, вы будете всегда бодры и здоровы.

Важно! Zinkosan создан из натуральных компонентов - без глютена, дрожжей, лактозы.  Подходит веганам.

Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания. О необходимости ее использования обязательно консультируйтесь с семейным врачом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 10:55

Важно комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

