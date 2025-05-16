Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Мая Завтра: Edijs, Edvins
Доступность

Жёлтое предупреждение: сильные дожди пройдут над Латвией

© LETA 16 мая, 2025 07:56

Важно 0 комментариев

В пятницу утром в некоторых местах Видземе, особенно на Видземской возвышенности, образовался снежный покров, 16 мая — одна из поздних дат весны, когда в Латвии наблюдается выпадение снега на землю.

Ранним утром в Латгалии местами также выпал снег, в том числе в районе Резекне, однако снежный покров не образовался. В ближайшие часы местами ожидается кратковременный снежный покров в южной части Видземе, возможен также вблизи Риги.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), последняя известная дата, когда весной на территории Латвии был зафиксирован снег, — 29 мая 1953 года в Казданге. Толщина снега достигла пяти сантиметров.

Летописи сообщают, что в ночь на 28 мая 1902 года в Латвии выпал толстый слой снега, который сохранялся в течение всего дня. 25 мая 1951 года в Дагде выпал снежный покров толщиной в десять сантиметров.

Уже сообщалось, что в пятницу самые сильные дожди и мокрый снег ожидаются утром и днем ​​в Видземе, включая столицу, а также в Курземе в середине дня. В Видземе и Курземе действует желтое предупреждение Латвийского метеорологического центра о сильных дождях — количество осадков может достичь 25 миллиметров.

В течение дня, начиная с юго-востока страны, облачность станет меньше и будет светить солнце, что будет способствовать образованию кучевых облаков. Днем и вечером во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможен град.

Ветер будет преимущественно слабым, но под самыми крупными кучевыми облаками ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем ​​и вечером поднимется до +6..+11 градусов, в юго-восточных районах — до +12..+14 градусов.

В Риге ожидаются сильные дожди и мокрый снег, осадки прекратятся во второй половине дня, однако вечером, когда выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха к вечеру поднимется до +10 градусов.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Так чьё Абрене? Представителей «Нового единства» смутил провокационный вопрос. ВИДЕО

Выбор редакции 10:30

Выбор редакции 0 комментариев

В социальной сети ТикТок распространяется видео, на котором запечатлена провокация у предвыборной палатки партии "Новое единство" в Риге. 

В социальной сети ТикТок распространяется видео, на котором запечатлена провокация у предвыборной палатки партии "Новое единство" в Риге. 

Читать
Загрузка

Отменен пролет бомбардировщика ВВС США над памятником Свободы

Важно 10:29

Важно 0 комментариев

Из-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили в Министерстве обороны.

Из-за плохих погодных условий запланированный на пятницу низкий пролет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, отменен, сообщили в Министерстве обороны.

Читать

Уже с этой субботы: в Риге начнет работу ночной общественный транспорт

Новости Латвии 10:23

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на субботу, 17 мая, в Риге начнет работать ночной общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

В ночь на субботу, 17 мая, в Риге начнет работать ночной общественный транспорт, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Европе нужно сосредоточиться на Европе, а не дёргать Китай за усы: The American Conservative

Важно 10:23

Важно 0 комментариев

"Пентагон подталкивает британские вооруженные силы к тому, чтобы они сосредоточили больше внимания и ресурсов на Евроатлантическом регионе, а не на Восточной Азии, сообщила недавно газета Financial Times. Предполагаемым архитектором этой политики является заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который является ярым сторонником увеличения военных расходов европейских союзников США и более активных действий по обеспечению собственной обороны, особенно в свете войны в Украине и растущей обеспокоенности агрессией России, - пишет Tghe American Conservative.

"Пентагон подталкивает британские вооруженные силы к тому, чтобы они сосредоточили больше внимания и ресурсов на Евроатлантическом регионе, а не на Восточной Азии, сообщила недавно газета Financial Times. Предполагаемым архитектором этой политики является заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби, который является ярым сторонником увеличения военных расходов европейских союзников США и более активных действий по обеспечению собственной обороны, особенно в свете войны в Украине и растущей обеспокоенности агрессией России, - пишет Tghe American Conservative.

Читать

Нам, латышам, в какой-то момент придется покинуть эту территорию: Рудзитис (ВИДЕО)

Важно 10:22

Важно 0 комментариев

Психотерапевт Виестурс Рудзитис в программе «Nra.lv sarunas» объясняет, почему вообще происходят войны, сообщает nra.lv со ссылкой на «Nra.lv sarunas».

Психотерапевт Виестурс Рудзитис в программе «Nra.lv sarunas» объясняет, почему вообще происходят войны, сообщает nra.lv со ссылкой на «Nra.lv sarunas».

Читать

Абу Мери о сокращении бюджета Минздрава: ни цента!

Новости Латвии 10:14

Новости Латвии 0 комментариев

Из бюджета системы здравоохранения невозможно выделить ни одного цента на другие нужды, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Из бюджета системы здравоохранения невозможно выделить ни одного цента на другие нужды, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать

Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Читать