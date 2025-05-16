Жёлтое предупреждение: сильные дожди пройдут над Латвией

Ранним утром в Латгалии местами также выпал снег, в том числе в районе Резекне, однако снежный покров не образовался. В ближайшие часы местами ожидается кратковременный снежный покров в южной части Видземе, возможен также вблизи Риги.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), последняя известная дата, когда весной на территории Латвии был зафиксирован снег, — 29 мая 1953 года в Казданге. Толщина снега достигла пяти сантиметров.

Летописи сообщают, что в ночь на 28 мая 1902 года в Латвии выпал толстый слой снега, который сохранялся в течение всего дня. 25 мая 1951 года в Дагде выпал снежный покров толщиной в десять сантиметров.

Уже сообщалось, что в пятницу самые сильные дожди и мокрый снег ожидаются утром и днем ​​в Видземе, включая столицу, а также в Курземе в середине дня. В Видземе и Курземе действует желтое предупреждение Латвийского метеорологического центра о сильных дождях — количество осадков может достичь 25 миллиметров.

В течение дня, начиная с юго-востока страны, облачность станет меньше и будет светить солнце, что будет способствовать образованию кучевых облаков. Днем и вечером во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможен град.

Ветер будет преимущественно слабым, но под самыми крупными кучевыми облаками ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем ​​и вечером поднимется до +6..+11 градусов, в юго-восточных районах — до +12..+14 градусов.

В Риге ожидаются сильные дожди и мокрый снег, осадки прекратятся во второй половине дня, однако вечером, когда выглянет солнце, возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха к вечеру поднимется до +10 градусов.

