Жёлтое предупреждение по Риге: ждём метель и опасное усиление ветра

Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по Риге желтое предупреждение в связи с ожидаемыми во второй половине дня порывами северного и северо-западного ветра скоростью до 20 метров в секунду.

Местами в центральной и восточной частях страны пройдут сильные метели, но - поскольку осадки будут непродолжительными - толстого слоя снега не образуется. Дороги во многих местах будут скользкими.

Во многих местах Латвии скорость северо-западного и северного ветров увеличится до 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В Риге с 13:00 до 21:00 будет действовать предупреждение о порывах ветра до 20 метров в секунду. В этот период ожидаются также кратковременные осадки. Максимальная температура воздуха +3 градуса.

К западу от Латвии расположена широкая область высокого давления, а к востоку — область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря от 1021 гектопаскаля в Алуксне до 1027 гектопаскаля в Лиепае.