Жулики не дремлют: банк предупреждает об «особо опасной тенденции»

Эксперт по предотвращению мошенничества банка Luminor Мария Целма поясняет, что эта тенденция особенно опасна, так как люди часто доверяют QR-кодам, не осознавая, что они могут быть подделаны. Схема основана на привычке людей — быстро и без раздумий сканировать код для удобного действия. Именно эта невнимательность позволяет мошенникам использовать коды разными способами, чтобы похищать деньги или получать доступ к конфиденциальной информации. Пока что такой вид мошенничества в Латвии не получил широкого распространения, однако Целма призывает быть осторожными и всегда оценивать цель сканирования кода.

Один из наиболее распространённых способов обмана с использованием QR-кодов — фишинг. После сканирования пользователь может попасть на поддельный сайт, внешне похожий на сайт банка, интернет-магазина или другой надёжной организации. Там его попросят ввести личные данные, пароли или реквизиты карты, которые затем попадут к мошенникам.

Другой серьёзный риск — это вредоносное ПО. С помощью поддельных QR-кодов жертву могут перенаправить на сайт, автоматически загружающий вирус или другой опасный контент. Такое ПО может получить доступ к данным устройства — контактам, сохранённым паролям, учетным данным и другой чувствительной информации. Пользователь зачастую даже не замечает, что его устройство заражено, отмечает Целма.

В некоторых случаях QR-коды используются для предложения доступа к бесплатному WI-FI в кафе, гостиницах или на публичных мероприятиях. Если код ведёт к специально созданной мошеннической сети, злоумышленники могут перехватывать и просматривать все передаваемые данные — от входа в интернет-банк до электронной почты, соцсетей и информации о банковских картах.

Чтобы защититься, важно обращать внимание на происхождение и расположение QR-кода, а также быть особенно осторожным, если код прислан неизвестным отправителем. Перед вводом любых данных нужно убедиться, что ссылка ведёт на официальный и безопасный сайт. Следует внимательно проверять адрес страницы: мошенники часто используют сайты, визуально похожие на настоящие, но с орфографическими ошибками, подозрительными символами или незначительными отличиями в названии. При малейших сомнениях в достоверности QR-кода лучше воздержаться от его сканирования или связаться с компанией через официальные каналы, рекомендуют представители банка.