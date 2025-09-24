Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Жулики не дремлют: банк предупреждает об «особо опасной тенденции»

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 18:18

Важно 0 комментариев

Банк Luminor предупреждает о мошенниках, которые используют QR-коды, чтобы получить доступ к данным пользователей, перенаправить их на поддельные платежные сайты или автоматически загрузить вредоносный контент.

Эксперт по предотвращению мошенничества банка Luminor Мария Целма поясняет, что эта тенденция особенно опасна, так как люди часто доверяют QR-кодам, не осознавая, что они могут быть подделаны. Схема основана на привычке людей — быстро и без раздумий сканировать код для удобного действия. Именно эта невнимательность позволяет мошенникам использовать коды разными способами, чтобы похищать деньги или получать доступ к конфиденциальной информации. Пока что такой вид мошенничества в Латвии не получил широкого распространения, однако Целма призывает быть осторожными и всегда оценивать цель сканирования кода.

Один из наиболее распространённых способов обмана с использованием QR-кодов — фишинг. После сканирования пользователь может попасть на поддельный сайт, внешне похожий на сайт банка, интернет-магазина или другой надёжной организации. Там его попросят ввести личные данные, пароли или реквизиты карты, которые затем попадут к мошенникам.

Другой серьёзный риск — это вредоносное ПО. С помощью поддельных QR-кодов жертву могут перенаправить на сайт, автоматически загружающий вирус или другой опасный контент. Такое ПО может получить доступ к данным устройства — контактам, сохранённым паролям, учетным данным и другой чувствительной информации. Пользователь зачастую даже не замечает, что его устройство заражено, отмечает Целма.

В некоторых случаях QR-коды используются для предложения доступа к бесплатному WI-FI в кафе, гостиницах или на публичных мероприятиях. Если код ведёт к специально созданной мошеннической сети, злоумышленники могут перехватывать и просматривать все передаваемые данные — от входа в интернет-банк до электронной почты, соцсетей и информации о банковских картах.

Чтобы защититься, важно обращать внимание на происхождение и расположение QR-кода, а также быть особенно осторожным, если код прислан неизвестным отправителем. Перед вводом любых данных нужно убедиться, что ссылка ведёт на официальный и безопасный сайт. Следует внимательно проверять адрес страницы: мошенники часто используют сайты, визуально похожие на настоящие, но с орфографическими ошибками, подозрительными символами или незначительными отличиями в названии. При малейших сомнениях в достоверности QR-кода лучше воздержаться от его сканирования или связаться с компанией через официальные каналы, рекомендуют представители банка.

«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Читать
Загрузка

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Бизнес 18:47

Бизнес 0 комментариев

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Читать

Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Читать

Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

ЧП и криминал 18:41

ЧП и криминал 0 комментариев

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

Читать

Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

Читать

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

Читать