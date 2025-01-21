Жизнь за корону: в Латвийскую оперу вернулся «Макбет»

"Макбет" - 10-я опера Верди и первая, написанная по произведениям Шекспира. Её премьера состоялась в 1847 году во Флоренции и прошла с оглушительным успехом. Маэстро был увлечен поисками новых глубин музыкальной драмы и справился с задачей столь успешно, что в России, например, эта постановка была запрещена до 1842 года. По соображениям цензуры цареубийство на сцене к показу было запрещено. Хотя в том ведь и сила шедевра - в правде.

Сюжет гениально прост (коротко напомню, кто забыл): однажды встав на скользкую дорожку, рано или поздно человек сбивается с пути. Финал один - трясина засасывает душу, а потом и тело. Власть - одно из самых мощных испытаний человека. Ради неё губят свои бессмертные души безумцы, возомнившие себя помазанниками божьими, и приносят в жертвы своим иллюзиям тысячи невинных душ.

Так генерал Макбет и жена его леди Макбет, ослеплённые блеском замаячившей на горизонте королевской короной, изничтожили всё живое вокруг и заплатили в итоге за примерку потерей другу друга, а потом и самих себя...

История, конечно, тяжелая. Особенно по нынешним временам, когда на голову ежеминутно сыпятся новости одна страшнее другой. Но тут - смотря как рассказать. А Верди прочёл (и рассказал своей публике) гениально. До такой степени, что заранее зная сюжет, на какой-то момент забываешься и с нетерпением ждёшь: что ж дальше...

Постановка длится 3 часа 10минут (с двумя антрактами). Действие разворачивается настолько динамично, что устать просто не успеваешь. Сценография поначалу настораживает. События происходят то в какой-то облезлой бытовке, то у строительного вагончика. Но постепенно грани между временем и пространством незаметно стираются. Из находок сценографии - визуальный ряд, при помощи которого меняется и фон, и декорации, и настроение в итоге.

Впечатления, правда, у зрителей относительно "модерна" разные. На мой же взгляд, режиссер Виестурс Мейшканс сумел собрать из деталей, вроде бы малосовместимых, картину цельную и гармоничную. Костюмы, далёкие от эпохи Шекспира, однако отсылают к временам историческим. К тому же выглядят стильно, благородно и дорого - на кону ведь настоящая королевская корона! Сценический минимализм становится мостиком из средних веков к современности. И собственно музыка - как всегда на высоте оркестр ЛНО и хор, которому приходилось демонстрировать и хореографические способности (весьма удачно, кстати, но эти "немые сцены" надо просто видеть). А был ещё и балет - его вставил в спектакль сам Верди для показа в Париже, наши танцовщики справились весьма изящно.

Главные роли исполняют солисты ЛНО Янис Апейнис, Юлия Васильева, Эдгарс Ошлея, Артем Сафронов. Добавить тут нечего - любимцы публики, они много чего пережили в этот вечер, и честно рассказали обо всем зрителям. Было страшно, временами даже больно, но очень красиво...Сам автор хотел видеть в роли леди Макбет певицу уродливую, злую, с резким голосом. Видимо, рассчитывал, только такая сможет лучше передать, что называется, правду жизни. Юлия, какая есть, справилась с задачей (а это одна из самых сложных партий в романтической итальянской опере) превосходно - её статная дама, с гривой прекрасных волос, вывернула наизнанку свою почерневшую от грехов и боли душу...

...Опера «Макбет» впервые была поставлена ​​в Риге в 1975 году. Премьера нынешнего спектакля состоялась в 2016 году, его поставили музыкальный руководитель и дирижер Мартиньш Озолиньш, режиссер Виестурс Мейкшанс, сценограф Рейнис Суханов, художники по костюмам MAREUNROL'S, художник по свету Кевин Уинс-Джонс, хореограф Линда Мила, видеохудожник -8.

В этом сезоне "Макбет" покажут на сцене ЛНО ещё дважды - 1 февраля и 10 июня - на Рижском оперном фестивале. Позже в этих ролях также дебютируют Ринальдс Кандалинцев и Татьяна Треногина.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Айга Редмане