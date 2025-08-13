Жизнь в Латвии не прибавляет здоровья: латвийцы на последнем месте в ЕС по продолжительности «здоровой» жизни

Под «здоровыми годами» понимается период жизни без серьёзных заболеваний и ограничений в повседневной активности. В Латвии этот показатель составил 51,2 года для мужчин и 54,3 года для женщин. В среднем по ЕС — 63,1 года: 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин.

При этом ожидаемая продолжительность жизни в Евросоюзе у женщин в среднем на 5,3 года выше, чем у мужчин: 84 года против 78,7. Доля здоровых лет в общем сроке жизни составляет 75% у женщин и 80% у мужчин. Таким образом, мужчины живут меньше, но большую часть своей жизни проводят без ограничений по здоровью.

В 2023 году лишь в девяти странах ЕС мужчины провели в добром здравии больше лет, чем женщины. Лидерами по этому показателю среди мужчин стали Мальта (71,7 года), Италия (68,5) и Швеция (67,2). Латвия оказалась на последнем месте — 51,2 года, опередив лишь Эстонию (56,5) и Словакию (56,8).

Среди женщин первое место также заняла Мальта (71,1 года), за ней следуют Болгария (71,0) и Италия (69,6). Латвия вновь замыкает список — 54,3 года, далее идут Дания (55,4) и Финляндия (55,9).