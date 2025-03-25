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«Живем в цифровую эпоху»: почему свидетельство о рождении не может быть в электронном виде?

Редакция PRESS 25 марта, 2025 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

В наши дни все больше государственных услуг предоставляются в цифровом формате, что позволяет людям удобно и быстро получать необходимые документы и информацию. Однако есть сферы, в которых цифровизация еще не полностью внедрена. Одним из таких примеров является свидетельство о рождении, которое по-прежнему выдается только в бумажном формате.

Один из будущих родителей обратился в с вопросом, может ли этот важный документ стать доступным в электронном виде в ближайшем будущем.

"Я – будущий отец, и вместе с женой готовлюсь к моменту, когда на свет появится наш первенец. Это очень особенный и волнительный период – мы продумываем все, что понадобится с первых дней жизни ребенка, в том числе документы, которые необходимо оформить после его рождения.

Одним из первых и самых важных документов является свидетельство о рождении. Нас удивил тот факт, что этот документ до сих пор выдается только в бумажном формате, хотя сегодня многое уже доступно в электронном виде. Мы с женой шутим, что наш ребенок родится в цифровую эпоху, а его первый документ будет бумажным. Почему свидетельство о рождении не может быть доступно в электронном виде? На мой взгляд, цифровая система могла бы значительно упростить все процессы, устранить риск потери документа и сделать жизнь молодых родителей удобнее," – написал будущий отец.

Комментарий Департамента ЗАГС Министерства юстиции на вопрос, планируется ли цифровизация свидетельств о рождении. Как сообщила директор департамента Солвита Саукума-Лаймере, никаких изменений в этом вопросе не предусмотрено:

"Разъясняем, что в соответствии  с Законом о регистрации актов гражданского состояния факт рождения регистрируется в отделе ЗАГС (отдел ЗАГС самоуправления в Латвии или дипломатическом и консульском представительстве Латвийской Республики за границей), где составляется запись акта о рождении, на основании которой выдается документ, подтверждающий регистрацию акта гражданского состояния – свидетельство о рождении.

Свидетельство о рождении выдается родителям несовершеннолетнего для личного пользования в случаях, когда ему требуется этот документ для подтверждения факта регистрации рождения. Свидетельство о рождении выдается в бумажном формате. В настоящее время пересмотр данной процедуры не планируется," – поясняет Солвита Саукума-Лаймере.

Она также отметила, что "в свое время, следуя примеру Эстонии и скандинавских стран, в Латвии с 1 января 2013 года начали выдавать упрощенные свидетельства о рождении, браке и смерти, которые при необходимости могли быть подготовлены как в бумажном, так и в электронном виде.

Однако значительная часть общества выразила недовольство упрощенным оформлением этих документов. Поэтому с 11 марта 2013 года начали выдавать свидетельства более изысканного дизайна, которые в большей степени соответствовали общественным предпочтениям."

Возможность получения справки о регистрации рождения в бумажном и электронном формате

"В то же время разъясняем, что уже сейчас можно получить справку о регистрации рождения. По запросу лица такая справка может быть предоставлена как в бумажном виде, так и в электронном формате – в виде документа, подписанного безопасной электронной подписью. Справка о регистрации рождения (так же, как свидетельство о рождении) является документом, подтверждающим факт регистрации рождения, и содержит сведения, указанные в записи акта о рождении.

Право запрашивать и получать справку о регистрации рождения имеет лицо, на которое составлена запись акта о рождении, либо его уполномоченный представитель, а также родители несовершеннолетнего или его законный представитель. Другое лицо может получить справку только в том случае, если оно обоснует свой законный интерес и укажет цель использования документа.

Заявление на получение справки о регистрации рождения можно подать в любой отдел ЗАГС Латвийской Республики, независимо от места хранения или составления записи акта о рождении, а также в дипломатическом и консульском представительстве Латвийской Республики за границей (услуга доступна лицам, постоянно проживающим за границей и указавшим свое место жительства за границей в Регистре физических лиц) и в Департаменте ЗАГС Министерства юстиции.

Выдача справки о регистрации актов гражданского состояния является платной услугой," – сообщает Солвита Саукума-Лаймере. 

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