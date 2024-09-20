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«Жестокость и империалистические стремления России неизмеримы»: спикер Сейма

© LETA 20 сентября, 2024 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

Это был политически насыщенный и активный первый год работы, отметила спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) по результатам первого года работы в должности.

Она согласна с тем, что работу госуправления нужно регулярно пересматривать и улучшать, в том числе работу парламента. В течение этого года подготовлены предложения по поправкам к регламенту Сейма, проведена оптимизация структуры Сейма, а также уделено внимание повышению культуры дебатов в парламенте - как при проведении классических внешнеполитических дебатов, так и в сфере экономики и энергетики, кроме того, будут организованы дебаты в сфере здравоохранения, пояснила Миериня.

Она отметила, что неизменным приоритетом остается оказание поддержки Украине в ее борьбе против России. Создан ряд региональных инициатив в поддержку Украины.

"Жестокость и империалистические стремления России неизмеримы, поэтому я считаю, что Европа должна сделать все возможное для того, чтобы продолжить оказывать поддержку Украине", - говорит Миериня. "В качестве подтверждения тесных связей Украины и Латвии является запланированный на октябрь в Риге парламентский саммит Крымской платформы, который соберет вместе лидеров со всего мира для содействия пониманию международным сообществом конфликта и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", - пояснила спикер Сейма.

"В моей повестке дня с первого дня на посту председателя Сейма неизменно стоят актуальные внутриполитические и законодательные инициативы. Проведена работа по улучшению нормативного регулирования, снижению бюрократии, совершенствованию нормативных актов в сфере строительства, и не только", - говорит Миериня.

Спикер Сейма отметила работу над законом об административных территориях и населенных пунктах, в результате которой крупные города не будут объединены с соседними краями. В свою очередь, так как изменения климата в последнее время вызывают непредсказуемые и все более разрушительные природные катаклизмы, начата работа над укреплением межинституционального сотрудничества для создания единой системы управления водными ресурсами в Латвии с целью превентивного уменьшения последствий возможных наводнений, таких, как недавние в Юрмале и Елгаве.

Год назад, 20 сентября, на внеочередном заседании Сейма председателем парламента была избрана депутат 14-го Сейма, политик, многолетний председатель Царникавской краевой думы Дайга Миериня из Союза зеленых и крестьян. За кандидатуру Миерини проголосовали 55 депутатов - депутаты от СЗК, "Нового Единства", "Прогрессивных", а также отдельные депутаты от партии "Латвия на первом месте".

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