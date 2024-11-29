«Ждите, орки, своего часа!»: Сенсация! Лиана Ланга оказалась дочерью «оккупантки»

«Эй, Лиана Ланга, какой родной язык был у твоей матери Светланы», - задал ей вопрос Мамкин в социальных сетях.
«Эй! Родной язык моей матери Светланы – белорусский. Она помнит травму своего детства, как дети российских оккупантов издевались над белорусским языком в начальной школе после войны в районе Боросова. Через год после свадьбы с моим отцом-латышом Леоном моя мать Светлана свободно говорила по-латышски и стала гражданкой Латвии», - парировала Ланга.
«Эй, Лиана Ланга, «Боросова» - новое слово в географии...Ах, язык диктатора Лукашенко, понятно. Нет, отправляйся, подружка, лучше в Якутию», - добавил Мамкин.
«Борисова – это была ошибка во время записи. Теперь понятно, какой был родной язык моей матери? А вот за преступление русификации в Белоруссии, Латвии, Эстонии, Казахстане и других местах вы ответите, так сказать, по полной программе! Ждите, орки, своего часа!», - отрезала «дерусификаторша».
Отметим, что в комментариях довольно быстро появились записи других пользователей, которые сама Ланга очень любит оставлять, говоря о представителях нетитульной нации.
«1960-е... Мать-белоруска, иммигрировала во время оккупации. Понятно», - написал один из пользователей.
«Лиана Ланга – потомок оккупантов Латвии», - указал другой.
Hei! Manai mātei Svetlanai dzimtā valoda ir baltkrievu valoda. Viņa atceras bērnības traumu, kā pamatskolā pēc kara Borosovas apkaimē krievu okupanti bērneļi ņirgājušies par baltkrievu valodu. Gada laikā pēc laulībām ar manu tēvu latvieti Leonu mana māte Svetlana brīvi runāja…— Liāna Langa (@liana_langa) November 28, 2024