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«Ждите, орки, своего часа!»: Сенсация! Лиана Ланга оказалась дочерью «оккупантки»

Редакция PRESS 29 ноября, 2024 20:18

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Twitter/X

«Дерусификаторша» Лиана Ланга рассказала в социальных сетях о прошлом своих родителей. Информацией о своей семье националистка, которая в своей предвыборной анкете не указывала своей национальности, неожиданно поделилась, отвечая на вопрос проживающего ныне в РФ бывшего евродепутата Андрея Мамыкина.

«Эй, Лиана Ланга, какой родной язык был у твоей матери Светланы», - задал ей вопрос Мамкин в социальных сетях.

«Эй! Родной язык моей матери Светланы – белорусский. Она помнит травму своего детства, как дети российских оккупантов издевались над белорусским языком в начальной школе после войны в районе Боросова. Через год после свадьбы с моим отцом-латышом Леоном моя мать Светлана свободно говорила по-латышски и стала гражданкой Латвии», - парировала Ланга.

«Эй, Лиана Ланга, «Боросова» - новое слово в географии...Ах, язык диктатора Лукашенко, понятно. Нет, отправляйся, подружка, лучше в Якутию», - добавил Мамкин.

«Борисова – это была ошибка во время записи. Теперь понятно, какой был родной язык моей матери? А вот за преступление русификации в Белоруссии, Латвии, Эстонии, Казахстане и других местах вы ответите, так сказать, по полной программе! Ждите, орки, своего часа!», - отрезала «дерусификаторша».

Отметим, что в комментариях довольно быстро появились записи других пользователей, которые сама Ланга очень любит оставлять, говоря о представителях нетитульной нации.

«1960-е... Мать-белоруска, иммигрировала во время оккупации. Понятно», - написал один из пользователей.

«Лиана Ланга – потомок оккупантов Латвии», - указал другой.

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